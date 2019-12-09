Борис Візирів: ініціатива Зеленського "Держава в смартфоні" - шанс вибудувати нові відносини між людиною і державою

Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27

Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14

У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08

Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34

Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35

Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21

На Донеччині загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранені 09:16

Остаточне рішення по кредиту Україні ще не прийняли, - МВФ 18:20

Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежі 18:41