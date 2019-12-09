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  • Інтерв’ю
  • Борис Візирів: ініціатива Зеленського "Держава в смартфоні" - шанс вибудувати нові відносини між людиною і державою
09 грудня 2019, понеділок, 17:25 5
Інтерв’ю 2019-12-09T18:30:13+02:00
Українські Новини
Борис Візирів: ініціатива Зеленського "Держава в смартфоні" - шанс вибудувати нові відносини між людиною і дер

Борис Візирів: ініціатива Зеленського "Держава в смартфоні" - шанс вибудувати нові відносини між людиною і державою

Борис Візіров
Борис Візіров

Нова влада не так давно заявила про впровадження діджіталізаціі в усі державні процеси. Президент Володимир Зеленський так само, як і прем'єр-міністр Олексій Гончарук часто говорять про "державу в смартфоні". Поступово впроваджуються все нові і нові Діджитал-сервіси, покликані спростити відносини населення з держорганами і перевести їх в новий цифровий формат. Бюрократія йде в минуле і це правильно, оскільки сучасні сервісні центри дають ефективний результат і громадяни тільки цьому аплодують. Закордонний паспорт за один день? Будь ласка. Важлива довідка? Без проблем. В недалекому майбутньому уряд обіцяє презентувати сервіс, за допомогою якого українці зможуть онлайн замовити водійські права або відновити втрачене водійське посвідчення. Хоча ще не так давно це здавалося чимось неймовірним. Крім цього, держава рухається до легалізації грального бізнесу, який може щорічно приносити до 5 млрд гривень в казну, а то і більше. Про перспективи діджіталізаціі і що це дасть державі і пересічному громадянину ми поговорили з кандидатом наук з державного управління, заслуженим економістом України, експертом в сфері фінансів і оподаткування, колишнім головою Нацкомісії у сфері ринків фінансових послуг Борисом Візіровим. В інтерв'ю ми розпитали про ініціативи президента: створення електронної держави, легалізацію грального бізнесу, про перспективи ринку фінпослуг і фондового ринку, про значення людини в розвитку країни, а також про роль приватизації в розвитку економіки.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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