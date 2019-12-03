Финтехинвестор Игорь Фисун: Мы планируем выводить "УкрКарт" на рынки Европы и Азии, видим перспективы в Африке

Старейшая в Украине процессинговая компания "УкрКарт" начинает процессы трансформации, которые позволят ее процессинговому центру выйти на внешние рынки, привлечь дополнительные инвестиции и предлагать клиентам инновационные продукты и сервисы в сфере онлайн-платежей и программного обеспечения для их осуществления.

Сейчас "УкрКарт" находится на финальной стадии переговоров о сотрудничестве с финтехкомандой "Финэкспресс" инвестора Игоря Фисуна. Партнерство позволит сохранить конкурентные преимущества единого независимого процессинга для банков и других пользователей, а также позволит внедрять новые технологии и расширяться на внешние рынки. Игорь Фисун в интервью "Українським Новинам" рассказывает о перспективах проекта.

- Почему вы решили стать партнером процессингового центра "УкрКарт"?

- Наша команда уже не первый год занимается развитием платежных систем, а такая важная составляющая как процессинговый центр органично дополнит и расширит спектр наших услуг и продуктов, которые мы можем предлагать клиентам. "УкрКарт" - это не только старейшая процессинговая платформа, это и более 40 профессиональных инженеров, которые обеспечивают ее работу. Их опыт тоже важен для нас.

Кроме того, "УкрКарт" имеет большую базу клиентов – процессинговый центр обслуживает каждый четвертый банк в Украине, есть много других крупных клиентов. Все они нуждаются в сохранении и повышении того уровня обслуживания, который имеют сегодня. Поэтому это также потенциальное расширение возможностей для внедрения наших инновационных продуктов, а также для улучшения их обслуживания в системе "УкрКарт".

- Как и когда будет оформлено партнерство?

- Мы планируем оформить документы юридически до конца 2019 года. Но уже сейчас мы имеем четкий план действий для проведения интеграции наших мощностей и ресурсов "УкрКарт". Наша задача – сохранить лучшие наработки, улучшить и приумножить их. Часть бизнес-процессов останется вне нашим участием, например, бизнес по обслуживанию РРО для ГФС Украины.

- Какие первоочередные задачи вы ставите для себя в партнерстве с "УкрКарт"?

- В первую очередь, мы разработали дорожную карту повышения эффективности компании, с которой согласились все заинтересованные стороны. С рынка – от клиентов и партнеров – есть запрос на модернизацию всех производственных и управленческих процессов. Наша команда со своей стороны окажет поддержку в вопросе разработки новых программных решений, частичной автоматизации, мы также будем использовать опыт нашей работы на международных рынках.

- Какие проекты вы считаете наиболее перспективными для такого сотрудничества?

- Любой платежный бизнес в Украине – потенциальный партнер "УкрКарт". Мы планируем перестроить и улучшить процессы таким образом, чтобы придать этому потенциалу скорость в его реализации, обеспечить технологическую платформу, которая поможет бизнесу успешно масштабироваться.

В первую очередь, мы будем работать над оптимизацией процессов, интеграцией команд, над внедрением новых технологий. Благодаря интеграции с имеющимися проектами, мы сможем создавать новые возможности и для банков, и для их клиентов.

Наш опыт в разработке программного обеспечения значительно снижает затраты времени на интеграцию платежной платформы на любом веб-ресурсе. Скорость подключения открывает дополнительные возможности для масштабирования, делая любой финансовый продукт комфортным и удобным с первых дней использования. Это даст толчок для дальнейшего развития электронной коммерции в Украине.

- Продолжит ли "УкрКарт" сотрудничество с "Укрпочтой"?

- У нас есть контракт до 2022 года на процессинговое обслуживание 5000 терминалов "Укрпочты". Роль финтехкоманды заключается в том, чтобы помочь расширить сеть терминалов, обеспечить их функционирование и обслуживание. Для нас "Укрпочта" является одним из ключевых проектов.

Также в случае, если на уровне государства будет принято решение предоставить "Укрпочте" право эмиссии карточек, то мы также поможем это реализовать.

Мы уверены, что другие клиенты "УкрКарт" также продолжат получать услуги и поддержку на неизменно высоком уровне, более того, в синергии мы сможем предложить им существенно более широкую линейку продуктов и сервисов.

- Какие перспективы для развития процессинговых услуг кроме обслуживания банков и платежных систем в сегодняшнем виде?

- Благодаря синергии процессинга "УкрКарт" и нашей финтехкоманды мы можем говорить о создании платформ для онлайн-банкинга, прежде всего – для небольших банков.

Еще более заманчивая перспектива - выход на международные рынки. Например, на рынок финансовых компаний. В Европейском Союзе законодательство для них существенно отличается от нашего. В Украине такие компании значительно ограничены. Они пока не имеют права открывать счета ни юридическим, ни физическим лицам, не имеют права эмиссии карт или электронных денег. То есть не могут осуществлять ничего, кроме перевода средств, отдельных валютных операций и некоторых лицензий на выдачу кредитов, факторинг, лизинг.

Европейские же финансовые компании, небанковские учреждения имеют фактически тот же функционал, что и банки, кроме того, что они не могут принимать депозиты и выдавать кредиты. В Азии аналогичная ситуация.

Поэтому процессинговый центр, имея лицензии от международных платежных систем VISA и MasterCard - будет иметь большой потенциал на этих рынках.

Также перспективы видим в Африке и Латинской Америке, где уровень проникновения банковских карт по сравнению с Украиной достаточно несущественный - 13% против 80%. Поэтому возможности для роста огромны.

Тем более, для программных продуктов нет ограничений и границ. Наше законодательство ограничивает тот факт, что процессинговый центр для банковских учреждений в Украине должен быть только в пределах Украины. За рубежом таких ограничений нет.

- Какие еще возможности в Украине вы видите для "УкрКарт"?

- Мы убеждены, что одним из ключевых приоритетов должно быть развитие национальной платежной системы "Простір". По меньшей мере – для гривневых расчетов внутри Украины. Сегодня 80% карточных расчетов в гривне приходится на VISA и MasterCard. Этот рынок и является нишей для "Простору", для нас как для процессинговой команды, для создания синергетических продуктов. Например, ничто не мешает иметь две карточки для гривневого счета - "Простір" и международной системы – и первой рассчитываться в Украине, а второй – за рубежом. Это хорошие возможности для развития финансовой инклюзии. Удачные примеры такой работы есть в Армении.

Но здесь вопрос в предоставлении настолько технически качественного продукта, который смог бы заинтересовать партнеров и потребителей. Это я считаю одним из самых перспективных проектов развития "УкрКарт". Мы планируем соответствующие переговоры с регулятором, чтобы предложить им план, видение и введение активного продвижения этого продукта на рынке Украины.

Справка:

Игорь Фисун - украинский эксперт в сфере финансовых технологий и основатель платежного агрегатора Interkassa, владелец финансовой компании "Финэкспресс". Имеет более 20 лет опыта в бизнесе, 12 из которых - в финтехиндустрии. В 2008 году он основал собственную компанию Interkassa - первый на территории СНГ агрегатор платежных систем. Является бизнес-ангелом, инвестирует в новые технологии, меняющие бизнес и влияющие на финансовое поведение общества. Консультирует как финтехстартапы так и опытные компании, работающие на рынке.