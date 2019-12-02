С 2014 года Украина взяла направление на поддержку энергоэффективности и модернизации зданий. За 5 лет в этой области сделано немало - с октября 2014 года действует программа «теплые кредиты», а в сентябре этого года наконец начал принимать заявки от объединений совладельцев многоквартирных домов Фонд энергоэффективности. В стране развивается направление энергосервиса (ЭСКО), в 2017 году Кабинет Министров утвердил план мероприятий по внедрению систем энергоменеджмента в бюджетных учреждениях.

Но при этом Украина только догоняет европейские страны. Энергосервисные компании в Европе активно работают еще с прошлого века, а в начале 2000-х годов такие компании начали развиваться в странах бывшего социалистического лагеря. В Украине же развитие ЭСКО началось с 2015 года, когда была утверждена соответствующая законодательная база.

Среди стран, которые активно помогают нам внедрять энергосервис, заметное место занимает Швеция. В этой стране в период 2007-2013 годов наблюдался рост количества ЭСКО-компаний. Сейчас же шведские эксперты охотно делятся своим опытом с украинскими специалистами.



В начале октября по приглашению программы по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой» в Киев прибыл шведский эксперт в сфере энергосбережения и CEO компании CIT Energy Management Пер-Эрик Нильсен. В рамках визита он принял участие в форуме по вопросам энергомодернизациии административных зданий, организованный "U-LEAD с Европой", и провел открытую лекцию на тему "Энергоэффективность как ключ к устойчивому развитию". Українським Новинам удалось пообщаться с экспертом об энергоэффективности в Швеции.

Какой в Швеции процент зданий с потреблением энергии, близким к нулевому?



Домов, которые на 100% не нуждаются в энергии, у нас нет. Есть дома, которые требуют небольшого количества энергии, и дома, ее производят. Первые - это, в основном недавно построенные здания. Их примерно 20-25% от всех домов. И они обычно на 25% лучше, чем другие ранее построенные дома и превышают наши стандарты.



Евросоюз планирует до 2021 года достичь практически нулевого потребления всеми домами. Удастся Швеции достичь этого результата?



Директива ЕС требует очень высоких стандартов. Каждая страна приспосабливает ее требования к своим реалиям и определяет, насколько близко она может до тех стандартов приблизиться.



Какой объем инвестиций в энергосберегающие технологии?



Трудно ответить на этот вопрос, ведь инвестиции напрямую связаны с конкретной зданием и его владельцами. Нет конкретного требования по стороны государства и статистики также нет.

Существует так называемый total concept method (комплексный подход к повышению энергоэффективности с учетом рентабельности применяемых методов - УН), который применяют многие владельцы домов и компаний, которые строят дома. Он не является обязательным, но если его использовать, получается значительная экономия средств. Многие владельцы зданий пытаются использовать этот метод не с целью сохранения окружающей среды, а в целях экономии.



Как можно достичь минимального потребления энергии в доме?



Если эти дома будут использовать total concept method, то они смогут сэкономить большое количество энергии.

На самом деле важно выдерживать баланс между тем, сколько средств нужно инвестировать в энергоэффективность здания, и тем, сколько энергии вы сохраните потом. Этот баланс очень важно принимать во внимание. В некоторых домах эта цифра достигает 50%, иногда - 60-65%. В некоторых домах - лишь 30%.



Существует ли разница между модернизацией существующих жилых и общественных зданий?



Есть большая разница. В первом случае дома становятся более энергоэффективным за счет инсталляции технических систем, а в жилых домах в первую очередь обращают внимание на каркас, окна, стены, крышу.



Какие подходы к модернизации зданий, имеющих историческую ценность?



Эти дома в нашем государстве очень защищены, их архитектурный облик нельзя сильно менять. Единственное, как можно улучшить энергоэффективность таких домов - это сделать определенные технические улучшения. Например, улучшить вентиляцию. Если происходит замена окон - новые должны быть идентичными, то есть такими, какими и были.

Главное - это сохранить фасад.



Какие источники энергии чаще всего используют в Швеции?



У нас используются различные виды энергии. В первую очередь это атомная энергия - 40% от потребления. Гидроэнергия - также 40%. Альтернативные виды энергии занимают 10% и тепловая энергия - также 10%.



Растет ли доля альтернативной энергии в потреблении?



Да. Особенно возрастает доля таких альтернативных видов энергии, как ветровая. Количество ветровых станций растет каждый год.



Насколько широко используется энергия, которая вырабатывается из мусора?



У нас есть заводы, которые перерабатывают мусор. Они его сжигают, а энергию от сжигания мы используем для отопления. Фактически мы все наш мусор перерабатываем таким образом. Нам даже приходится импортировать мусор из других стран для того, чтобы получить достаточное количество энергии.

У нас очень четко сортируется мусор. Отдельно сортируется стекло, пластик, металл. С органического мусора мы делаем топливо, которое затем используют автобусы. Весь мусор, оставшийся после такой сортировки, сжигается на заводах.



Какие подходы к модернизации уже существующих зданий Вы посоветовали бы использовать в Украине?



Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не так хорошо знаю специфику ваших домов. Но, по моему мнению, надо было бы проконтролировать температуру в тех домах. Проверить, насколько они равномерно обогреваемы.

В Швеции такая система, что есть один источник тепла для домов. Если мы, проверив температуру в помещениях, видим, что в одном она высокая, а в другом - слишком низкая, то важно сбалансировать эти температуры. Таким образом можно сохранить до 10% энергии.



Как муниципалитеты могут поощрить бизнес участвовать в модернизации общественных зданий в плане инвестиций?



У нас есть такой вариант, когда владелец дома может занять средства в финансовых институций. Конечно, нужно просчитать, окупятся ли эти средства. Вкладывать в энергоэффективность надо только в том случае, если средства окупятся.

Также имеем опыт, когда энергокомпании сами предлагают муниципалитетам проверить здания, разработать меры по улучшению состояния здания. За это компании хотят, например, половину той суммы, которую сэкономит владелец здания после обновления. Обычно муниципалитеты при этом не имеют ничего делать, поэтому они с радостью соглашаются.

Мне кажется, в Украине должен быть открыт рынок для таких энергетических компаний.