Александр Паращий: Перед тем, как арестовывать активы подозреваемых, надо доказать, что эти подозрения имеют какое-то реальное обоснование

Громкие дела, громкие задержания. Похоже, "силовики" решили перевыполнить план по "посадках", а главное - арестах активов. Как писало издание "Зеркало недели", ожидают аресты и продажу бизнес-активов по пока недоказанном деле VAB банка Бахматюка, схожие процессы происходят вокруг бизнеса Жеваго. А сегодня, по информации "РБК-Украина", на закрытом, засекреченном заседании Высшего антикоррупционного суда Украины арестовали все имущество народного депутата Ярослава Дубневича, хотя вина его в предъявленных обвинениях не является доказанной в суде.



Аресты активов крупного украинского бизнеса, который имеет договорные и кредитные отношения с иностранными компаниями и банками, очевидно должны повлиять на решение иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину, ведь такие активы для иностранного капитала будут крайне ненадежными. Насколько последние события могут повлиять на инвестиционный климат в Украине, Українським Новинам прокомментировал Александр Паращий, руководитель аналитического департамента ведущей украинской инвестиционной компании Concord Capital, эксперт, имеет 15 лет опыта работы в сфере исследований на финансовых рынках.

В средствах массовой информации появилось много информации о том, что государство планирует арестовывать активы подозреваемых в коррупции, а затем реализовывать их через АРМУ. Если это произойдет, как к этому отнесутся инвесторы?

Перед тем, как арестовывать активы подозреваемых, надо, наверное, доказать, что эти подозрения имеют какое-то реальное обоснование, это во-первых. А во-вторых, насколько я понимаю, и в Жеваго, и в Бахматюка активы заложены под кредиты, в том числе и в государственных банках, и по международным займам. Если такое произойдет, это будет опасный прецедент.

Насколько правомерным и необходимым является арест имущества подозреваемых до решения суда?

Очевидное желание громких посадок мы видим: вот уже и Жеваго под подозрением, и Бахматюк, Писарук, Гриценко - очень много людей, громких имен. Но речь пока идет о расследовании коррупционных и финансовых преступлений. И я не думаю, что это должно было приводить к тому, что будут арестовывать их активы.





Как вы оцениваете инвестиционный климат в стране по состоянию на сейчас?

Мы видим, что очень много денег, в том числе нерезиденты, вложили в ОВГЗ, видим инвестиции в "зеленую энергетику". В течение последних двух лет было вложено более 4 млрд долларов и там, и там. Но это не говорит об инвестиционной привлекательности Украины, это только свидетельствует о том, что в Украине есть возможность быстро заработать иностранцам сверхприбыли. Если мы видим, что на Западе ставки по депозитам близки к нулю, то можно заработать на инвестировании в ОВГЗ несколько процентов в долларах, а в зеленую энергетику - намного больше. И такие высокодоходные инвестиции очевидно привлекают в первую очередь спекулянтов. Но инвестиционный климат, если бы он у нас улучшался, он бы как раз заключался в том, что появляются инвестиции в низкодоходные проекты. В те проекты, которые дают результат не уже сегодня, а в течение длительного периода времени. Пока я таких инвестиций не вижу. С чего могу сделать вывод, что инвестиционный климат пока оставляет желать лучшего.

Последние события с задержаниями, арестами в экономических делах силовиками повлияют на инвестиционную привлекательность Украины?

Наше правительство пока не сделало ничего, чтобы ни существенно улучшить, ни существенно ухудшить инвестиционный климат. Относительно последних событий, пока рано говорить, что они разрушают инвестиционный климат, ведь вопрос передачи активов в АРМУ - пока только слухи, но если такое будет, то это активы, на которые претендуют иностранные кредиторы, иностранные инвесторы - это точно в плюс не пойдет.





