Сергей Кузяра: я надеюсь на восстановление экономических связей с Донбассом, это вопрос времени

С 1 июня поставки угля и нефтепродуктов из России осуществляются только при наличии специальных разрешений. В условиях российской энергоблокады Украина вынуждена искать альтернативных поставщиков угля. Уже звучат заявления, что будут пересматриваться экономические отношения с Донбассом – оккупированной его частью.

В то же время, в СМИ начали появляться сообщения, якобы советником секретаря СНБО Александра Данилюка по энергетическим вопросам стал Сергей Кузяра – бывший топ-менеджер Януковича, бизнесмен, которого считают специалистом по вопросам поставок угля. СМИ также сообщили, что он вместе с представителем президента в правительстве Андреем Герусом готовили энергетическую повестку для недавнего заседания СНБО.

Герус эту информацию не подтверждает. Опровергает ее и сам Кузяра, хотя не скрывает, что у него давние связи с нынешней командой президента, и он готов оказать всестороннюю помощь в налаживании поставок угля не только из России, но и из оккупированного Донбасса.

Сергей Кузяра рассказал Українським Новинам о торговле углем с ОРДЛО, надеждах на реинтеграцию Донбасса и собственных шансах стать частью новой команды.

Сергей, соответствует ли действительности информация о том, что вы являетесь членом команды Андрея Геруса и главным специалистом по угольным вопросам в новой властной команде?

На сегодняшний день это действительности не соответствует. Это (информация в прессе – ред.) была разгонка намеренная по мне. Я понимаю, кто ее делал, за какие деньги, через какие медиа. С учетом того, на каких сайтах это все появлялось. Явный заказной процесс.

Но вы сами не пытались войти в новую команду? С вашим опытом…

Я готов и инициировать, и предлагать свои услуги. Но пока нет предмета для разговора. Пока все занимаются выборами. В политику я точно не иду. А в прикладных, практических вопросах готов помогать. И президенту, и новой команде – всем. Потому что считаю, что за последние 5 лет мы много потеряли, если не сказать прямо – разрушили.

И есть шанс все это восстановить?

Шанс есть всегда. Нам необходимо делать полноценную реформу в угольной промышленности, приватизировать предприятия.

Вы имеете в виду государственные шахты?

Да.

А как быть с поставками угля с оккупированных территорий на Донбассе?

Меня обнадежили те слова, которые сказал Леонид Данилович, который начал заниматься Минским процессом. Я думаю, что это вопрос времени. И если предприятия на временно неподконтрольной территории начнут возвращаться их владельцам, соответственно, экономические связи будут восстанавливаться. Это было бы плюсом для Украины и дало бы понимание людям, которые живут на неподконтрольной территории, что они нужны, что их никто не бросил.

Есть предпосылки для этого?

Я слышу месседжи, и комментирую их. Предпосылки надо создавать. Само собой ничего не случается. Нужно работать на эту цель. Я уверен, что мы реинтегрируем Донбасс. Чуть быстрее или медленнее, но уверен, что это произойдет.

Но нам придется заплатить слишком дорогую цену за это. Например, признать оккупацию Крыма...

Это все домыслы. Если бы был какой-то диалог, в котором было бы сказано: ребята, вот это вы сделайте, тогда мы выполним это. Пока мы пугаем сами себя.

А если не удастся сейчас наладить поставки с оккупированных территорий? Откуда еще можно брать уголь?

Если не будет поставок российского угля, то у нас замена только европейский уголь, который можно везти сюда, например, из Испании. Ну или ЮАР, Мозамбик. Я предлагал какое-то время назад, поскольку продолжаю этими вопросами заниматься, реализовать. Но все эти варианты - более дорогие. Так сложилось, что даже с учетом доставки по железной дороге российский уголь для нас более приемлемый в качестве замещения донбасского. Но я надеюсь, что мы восстановим поставки с Донбасса.

А в каком статусе вы продолжаете заниматься поставками угля?

Как бизнесмен.

У вас уже был разговор с кем-то из команды Зеленского или вы ищете выходы?

Те люди, с которыми я достаточно давно общаюсь и коммуницирую, сейчас являются членами новой команды.

То есть, ваши шансы стать членом этой команды достаточно высоки?

Я всегда готов с конструктивными людьми работать. Если мои знания кому-то нужны, пожалуйста, почему нет. Но не в качестве государственного чиновника. Как советник, консультант. Я помогаю с точки зрения бизнеса, но не на госслужбе.