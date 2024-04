Поділитись:













19 квітня 1987 року світ вперше побачив сім'ю Сімпсонів на екранах. Мультсеріал вигадав Метт Ґрейнінґ, він обрав для героїв імена членів власної сім'ї, а своє замінив на "Барт". Українські Новини розкажуть цікаві факти про сатиричний серіал та як йому вдається довгі роки зберігати популярність.

Спочатку Ґрейнінґ зробив кілька короткометражних сюжетів, які стали частиною "Шоу Трейсі Ульман" на телеканалі "Fox". Через майже 2 роки (17 грудня 1889) "Сімпсони" стали повноцінним мультсеріалом, який виходить по цей час.

Загалом знято вже 34 сезони, де здебільшого по 22 серії, які тривають у середньому 20 хвилин. У 2023 році серіал продовжили до 36 сезону.

Виробництво

Команда сценаристів "Сімпсонів" складається з 16 осіб, які починають пропонувати ідеї серій щороку на початку грудня. Виробництво кожної серії триває до шести місяців, тому сюжети рідко відображають поточні події.

У "Сімпсонах" шість основних акторів, які озвучують різних персонажів. Вони отримували 30 000 доларів за епізод до 1998 року. Остання відома сума (2011 рік) - трохи більш як 300 000 доларів за епізод.

Особливості сюжету

Попри події, що вказують на плин часу (щорічні свята і дні народження) персонажі "Сімпсонів" не старішають і мають такий самий вигляд, як і наприкінці 1980-х років. Протягом усіх серій одягнені у той самий одяг.

Дія серіалу зосереджена на житті родини в типовому американському місті. Однак через свою анімаційну природу "Сімпсони" мають більший масштаб, ніж звичайний ситком. Персонажі серіалу досліджують проблеми, з якими стикається сучасне суспільство. Робота Гомера на атомній електростанції дозволяє авторам висловлюватися на теми стану і захисту довкілля. Показуючи навчання Барта і Ліси у Спрінґфілдській початковій школі, автори мають змогу висвітлювати суперечливі питання освіти. ЗМІ у місті є плідним ґрунтом для сатири на індустрію розваг.

Гумор серіалу зачіпає широкий спектр суспільних явищ, близьких представникам різних поколінь: серед них алюзії на фільми, телепередачі, твори літератури та музики, наукові та історичні події. Багато жартів міститься в тексті написів, газет та інших місцях, які можуть бути не помітними під час одноразового перегляду.

Сімпсони. Фото: FOX

Чимало неологізмів увійшло із "Сімпсонів" в англійську мову. Найвідомішою крилатою фразою став обурений вигук Гомера "Д'оу!", який навіть було внесено до Оксфордського словника англійської мови. Також у широкий вжиток пішли вирази "Чудово…" (вимовлене зі зловісною інтонацією в манері Монтґомері Бернса), тріумфальний вигук Гомера "Ву-ху!", зловтішний сміх Нельсона Мюнца "Ха-ха!".

Через успіх серіалу у 1990-ті роки стався бум анімаційних прайм-тайм шоу, який призвів до появи таких відомих серіалів як "Південний парк" та "Футурама". Ще одним об'єктом впливу "Сімпсонів" називають британський комедійний серіал "Офіс".

Де знаходиться Спрінґфілд

Дія "Сімпсонів" здебільшого відбувається у вигаданому американському місті Спрінґфілд, не повідомляється жодних географічних координат чи уточнень стосовно належності до певного штату США. Попри це прихильники серіалу неодноразово намагалися визначити розташування міста, виходячи з його характеристик, географії оточення, визначних місць, що розташовані поблизу.

У відповідь на це, автори серіалу навмисне почали додавати підказки, що могли б вказувати на розташування Спрінґфілда. Назва "Спрінґфілд" є напрочуд поширеною в країні: міста з такою назвою є в понад половині штатів.

Спрінґфілд. Фото: 20th Century Fox Television

Сімпсони й Україна

У першій серії 23 сезону "The Falcon and the D'ohman" зображено персонажа Віктора з України, що був пародією на експрезидента України Віктора Януковича. В епізоді також зображено його дружину Людмилу. Окрім того, в одній зі сцен зображено Києво-Печерську лавру.

У лютому 2022 року на початку російського вторгнення в Україну Сімпсони підтримали Україну. У соціальних мережах мультсеріалу з'явилося фото, на якому сім'я Сімпсонів тримають прапори України.

Фото: X/The Simpsons

Критика мультсеріалу

"Сімпсони" отримали широке визнання протягом перших сезонів у 1990-х роках, які вважаються "золотим віком". Відтоді його критикували за зниження якості. Попри це, серіал продовжує збирати широку аудиторію та завойовувати нових прихильників.

"Особисто я не бачу причин закривати серіал, доки він не став для компанії заважким фінансовим тягарем. Зараз, на мою думку, з творчої сторони серіал є аніскільки не гіршим, ніж завжди: анімація відзначається віртуозністю і фантазією, а сюжети — цікаві та незаяложені. Тому, немає сенсу кидати справу", - сказав Метт Ґрейнінґ у 2006 році.

У деяких країнах серіал "Сімпсони" через ряд факторів був заборонений повністю або частково. Зокрема У 2008 році Венесуела заборонила транслювати шоу на ранковому телебаченні, оскільки воно було визнане "непридатним для дітей".

2002 року Бразилія погрожувала подати в суд на "Fox" за серію "Blame It on Lisa", в якій члени родини Сімпсонів в Ріо-де-Жанейро були пограбовані, діти викрадені, а на дорослих напали хижаки.

Вважаючи Барта поганим прикладом для наслідування, кілька американських державних шкіл заборонили футболки із зображенням Барта поруч із написами на кшталт "Я Барт Сімпсон. Хто, чорт візьми, ти?".

27 січня 1992 року тодішній президент Джордж Буш-старший сказав: "Ми продовжуватимемо намагатися зміцнити американську сім’ю, зробити американські сім’ї набагато більше схожими на Уолтонів (американський історичний драматичний телесеріал про сім'ю, яка жила в сільській місцевості під час Другої світової війни, - ред.) і набагато менше — на Сімпсонів".

Фото: Fox

Нагороди

"Сімпсони" завоювали кілька десятків нагород, в тому числі премії "Еммі" та "Енні". 1998 року Time назвав "Сімпсонів" найкращим телевізійним серіалом XX століття. Водночас Time включив Барта Сімпсона до списку 100 найвпливовіших осіб XX століття. Барт виявився єдиною вигаданою особою в цьому списку. 14 січня 2000 року на голлівудській алеї слави була закладено зірку на честь "Сімпсонів". Крім того, мультсеріал неодноразово потрапляв у списки та рейтинги інших видань.

У грудні 2009 року офіційна газета Ватикану "L'Osservatore Romano" схарактеризувати сюжети Сімпсонів як "реалістичні та розумні". Визнаючи наявність в мультсеріалі брутальних висловлювань та сцен насильства, газета відзначає, що завдяки Сімпсонам, дорослі знов відкрили для себе мультфільми.

Фото: depositphotos

Передбачення подій

Сімпсони стали відомими завдяки жартам, які, здавалося, стали реальністю. Мабуть, найвідоміший приклад походить з епізоду "Bart to the Future", де згадується мільярдер Дональд Трамп, який був президентом Сполучених Штатів і залишив країну розореною. Епізод вийшов в ефір у 2000 році, за шістнадцять років до обрання Трампа.

Трамп у Сімпсонах. Кадр з м/с

Інший епізод, "When You Dish Upon a Star", показує 20th Century Fox як підрозділ The Walt Disney Company. Через дев'ятнадцять років компанія Disney придбала Fox. Інші приклади: поява Smartwatch, відеочату, політ Річарда Бренсона в космос.

Сценарист та продюсер Аль Джин прокоментував здатність шоу передбачати майбутнє, пояснивши, що насправді це лише "обґрунтовані припущення".

