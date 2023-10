Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Так, держава-агресорка Росія змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН з прав людини на період із 2024 до 2026 рік, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

За даними Кислиці, Болгарія отримала 160 голосів, Албанія – 123, а Росія – 83.

До складу Ради, крім Албанії та Болгарії також були обрані Бразилія, Бурунді, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Домініканська Республіка, Франція, Гана, Індонезія, Японія, Кувейт, Малаві та Нідерланди.

