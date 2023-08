Про це Грем написав у Twitter.

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це був би напад на сам НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО", – наголосив Грем.

За його словами, "час протверезіти, усвідомити", що російське варварське вторгнення в Україну не спрацює. Він закликав РФ вивести війська і "врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті".

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…