Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, опублікованому у Twitter.

Так, міська влада Москви, швидше за все, погрожує розірвати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не виконають квот на надання "добровольців" для служби в Україні. Повідомляється, що одній компанії поставили за мету знайти 30 охочих до кінця серпня 2023 року.

"Цей крок, ймовірно, в першу чергу торкнеться етнічних меншин з бідніших регіонів Росії, таких як Дагестан і країни Центральної Азії, які складають більшість будівельників Москви", – зазначили у відомстві.

Вказується, що, найімовірніше, ці заходи проводять з мовчазної згоди мера Москви Сергія Собяніна, і це продовжує його послужний список у спробах мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів, і водночас демонструвати підтримку війни.

