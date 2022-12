У США спостерігаються снігопади та завірюхи, які вже спричинили смерть 28 жителів та спровокували транспортний колапс. Понад 700 тис. американців залишились без світла. Через негоду масово затримуються та скасовуються рейси авіа- та автотранспорту.

Різке падіння температури призведе до найхолоднішого Різдвяного вечора за всю історію, а енергетичні системи по всій країні були напружені через зростаючий попит на тепло та пошкодження ліній електропередачі, пов’язані зі сніговим штормом.

Електричні компанії просити клієнтів економити енергію, не вмикати великі прилади та вимикати непотрібне світло.

At least 9 people died due to a snow storm in the United States. In the video, the states of New York and Michigan.



According to the media, due to strong winds and a sharp cold snap, more than a million households were left without electricity.#WinterStorm #USA pic.twitter.com/l4dOEo1fdq