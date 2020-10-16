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16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:28 337
Силові структури 2020-10-16T12:30:02+03:00
Українські Новини
СБУ планує обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ

СБУ планує обшуки на АрселорМіттал Кривий Ріг, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Арселор Міттал Кривий Ріг

13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м. Києва слідчий суддя Мальцев Д. О. ухвалив рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг». Правоохоронці звинувачують компанію в ухиленні від сплати податків, заниженню обов’язкових платежів за земле- та надрокористування в особливо великих розмірах

Про це йдеться у тексті ухвали суду, яка є у розпорядженні редакції, передає УНІАН.

«Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за місцем знаходження ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код ЄДРПОУ: 24432974) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1, який належить на праві власності «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код ЄДРПОУ: 24432974), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, а саме: оригінал рішення голови ДПС України Верланова С. О. № 14247/6/99-00-08-05-03 від 23.12.2019 про результати розгляду скарги ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» № 851/12-71 від 25.10.2019», - йдеться в ухвалі суду.

Також у документі зазначено, що строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення. Вона дає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Довідково: 

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.

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