Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ

Компанія "Аксон Шиппінг", чий буксир днями врізався в супроводжуючий танкер з 15 тисячами тонн аміаку на борту, випустила прес-реліз, в якому поскаржилася на спроби "очорнити" її репутацію на ринку буксирних послуг. Про це повідомляє Дело

"Аксон Шиппінг" заявила, що її плавзасоби, в тому числі "Витязь", щодо непридатності якого є офіційні висновки комісії АМПУ , справні і можуть працювати, в тому числі, як буксири пожежного класу. Як доказ компанія привела ряд документів, зокрема, дозвіл глави Южненській АМПУ Максима Широкова на роботу "Витязя", а також "Акт повторного обстеження буксира щодо виконання ним функцій судна - безпеки на період стоянки газовозів, хімовозів біля причалів №3,4 МП "Південний".

В результаті аналізу даних документів з'ясувалося, що Широков поставив свій підпис під документом, де не мав права її ставити, чим фактично "підставив" капітана "Південного", який за законом відповідає за безпеку в порту.

Так, нагадаємо, що 12 серпня відбулася перша перевірка "Витязя" на відповідність критеріям, що належать до буксиру безпеки (забезпечення) на період стоянки суден - газовозів, хімовозів і танкерів. В Акті, який був складений комісією, говориться, що на судні виявлені грубі порушення, що стосуються як безпосередньо навичок екіпажу, так і технічного стану буксира. Результати практичного тестування систем протипожежного захисту показали незадовільні результати, що може привести до трагедії на буксирі в разі виникнення надзвичайної ситуації.

"Система водяного зрошення в неробочому стані. Відсутня система регенерації повітря і надлишкового тиску, яка не забезпечує безпечну роботу екіпажу під час обслуговування суден (газовозів) при виникненні надзвичайної ситуації. З огляду на виявлені недоліки організаційного та технічного характеру, комісія вважає, що запропонований до перевірки буксир "Вітязь" (ІМО 8724121), не можна рекомендувати до використання в якості буксира безпеки (забезпечення) на період стоянки суден - газовозів, хімовозів біля причалів №№ 3, 4 адміністрації МП "Південний", - говорилося в акті перевірки буксира.

3 вересня на основі відповідного наказу Широкова, вже нова комісія у складі представників філії Южненського АМПУ, провела повторний акт обстеження буксира "Витязь" на предмет виконання ним функцій судна - безпеки на період стоянки газовозів, хімовозів в порту "Південний". Варто звернути увагу, що серед членів комісії не було жодного співробітника порту і головне - капітана морського порту.

Відповідно до закону "Про морські порти України" нагляд за мореплавством у морському порту - це пряма відповідальність капітана. У його функції входить нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства. З питань забезпечення безпеки мореплавання і близько в морському порту, що належать до його компетенції, капітан порту видає розпорядження капітана морського порту обов'язкові для всіх судів, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього морського порту (ст. 79 Кодексу торговельного мореплавства України ).

Згідно з 231 статтею КТМ, для забезпечення безпеки плавання в акваторії порту капітан морського порту встановлює обов'язкове використання буксирів для входу, виходу і переміщення в акваторії порту, виконання маневрів, швартовних та інших операцій, а також визначає умови буксирування (ст. 231 КТМ Україна).

В даному випадку, як підтверджує Акт повторної перевірки "Витязя" - підпис капітана порту Південний відсутня, а його функції на себе взяв Максим Широков, який, нагадаємо, обіймає посаду голови Южненській АМПУ.

Адміністрація морських портів України, відповідно до закону про морпорти, лише "забезпечує функціонування морських портів, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань безпосередньо і через свої філії". Але при цьому не займається питаннями забезпечення безпеки в портах. Тільки капітан морського порту, згідно із законом, має повноваження вирішувати і визначати, яке судно здатне і може виконувати функції судна безпеки, щоб забезпечити безпеку мореплавання в конкретному морському порту при певних обставинах.

Що стосується самої комісії, то згідно з рядом нормативних актів, що стосуються перевірок суден, повторне їх обстеження повинні проводити одні й ті ж члени комісії. Тобто, і в першому Акті перевірки "Витязя" від 12 серпня, і в повторному, від 3 вересня, повинні бути одні й ті ж фахівці. Однак, згідно з документами, склади комісій в першому і другому випадку - абсолютно різні, що теж є порушенням нормативів.

Більш того: один з ключових висновків в першому Акті від 12 серпня - про те, що "Витязь" - одногвинтової, з потужністю 2500 к.с., а буксиром безпеки може бути судно з потужністю вiд 3800 до 5200 к.с.. У повторному акті обстеження, нова комісія цей пункт просто проігнорувала і не включила в документ. Це не дивно, адже якщо екіпаж можна навчити правилам безпеки, то технічно, потужність буксира збільшити неможливо.

По суті, акт про повторне обстеження "Витязя" тільки вказує на можливе перевищення Широковим своїх службових повноважень. А компанія "Аксон Шиппінг", опублікувавши ці документи, підтверджує інформацію про змову між керівництвом Южненського філії АМПУ і буксирними фірмами - прокладками.

Нагадаємо, раніше Delo.ua писало про те, що на початку літа 2020 року навколо портів Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південний) з'явився ряд нових буксирних компаній-" прокладок " . Це "Нік-флот", "Вега Шиппінг", "Українська буксирна компанія", "Аксон Шиппінг" і "Наві Шиппінг", які створені лише кілька місяців тому, їх статутні фонди складають всього п'ять тисяч гривень, у них відсутні власні буксири.

Крім того, в порт "Чорноморськ" вже зайшли російські буксири, які активно використовує компанія скандально відомого бізнесмена Андрія Іванова "Трансшип". Також журналісти неодноразово вказували, що одними з ідеологів цієї схеми є народний депутат, глава транспортного комітету Юрій Кисіль, і екс-нардеп Борис Козир, які протегують цим корупційним буксирним оборудки і тиснуть на керівництво портів і філій АМПУ.

В результаті повну зневагу до законів, нормативних актів і безпеки з боку вищезгаданих осіб призвело до того, що 22 вересня буксир, який знаходиться в оренді у "Аксон Шиппінг", при відшвартуванні пошкодив борт танкера. На його борту перебувало 15 тисяч тонн аміаку. Цього разу лише дивом вдалося уникнути великої аварії в "Південному". Але гарантій того, що в майбутньому не станеться більш масштабної трагедії - немає.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини