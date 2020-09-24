У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту

У порту "Южний" 22 вересня буксир MIDAS під час відшвартування судна GAZ SERENITY з Одеського припортового заводу врізався в нього й пом'яв йому борт, інформує портал unian.net. На судні в цей час було 15 тисяч тонн аміаку.

Про це повідомив громадський рух "Стоп корупції у портах" на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора при відшвартуванні судна GAZ SERENITY з ОПЗ буксир MIDAS, який належить "Аксон Шипінг", пом'яв бік газовоза. А на борту судна - 15 тис. тонн аміаку", - йдеться у повідомленні.

Також активісти громадського руху опублікували розмову лоцмана Вадима Садового з екіпажем буксира після інциденту.

"Мідас, я подивився, як ви працюєте. Майте на увазі, вам треба постажуватися, повчитися. І тільки тоді ви зможете безпечно працювати", - заявив Садовий.

Цей інцидент також прокоментував співвласник групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine, найбільший інвестор в галузь Андрій Ставніцер.

"Зателефонували й розповіли, що вчора буксири Широкова і Козиря пом'яли танкер, який виводили з ОПЗ. Хто за це відповість? Хто буде танцювати перед вантажовласником і вмовляти його приходити в Україну ще?" - написав Ставніцер на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що буксир MIDAS-несправний, а члени екіпажу не пройшли курс навчання з обслуговування суден-газовозів. Але, в порушення Обов'язкових постанов з морського порту "Южний", був допущений для проведення відшвартування судна - газовоза GAZ SERENITY.

Зазначимо, що Gaz SERENITY швартував до причалу ще один несправний буксир "Витязь", який 22 вересня здійснив свою першу проводку, незважаючи на те, що технічна комісія АМПУ визнала його непридатним для забезпечення пожежної безпеки. Але незважаючи на висновки комісії, голова Южненської філії АМПУ Максим Широков все ж таки підписав наказ про призначення "Витязя" буксиром пожежної безпеки.

Обидва несправні буксири перебувають в оренді у фірми "Аксон Шиппінг", яку ЗМІ неодноразово пов'язували з колишнім директором ОПЗ Сергієм Назаренком. А корупційні скандали на буксирному ринку - з Головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрієм Киселем, та екс-нардепом Борисом Козирем.

Раніше й співробітники порту, і місцеве населення неодноразово проводили акції протесту, а також писали колективні листи до в.о. голови АМПУ Олександра Голодницького щодо регулярного порушення правил безпеки в "Южному". Активісти висловлювали стурбованість як з приводу несправних буксирів, які могли стати причиною великої аварії в порту, так і щодо 10 тисяч тонн аміачної селітри, яка донедавна зберігалася у "Южному" без дотримання техніки безпеки. Саме вона стала причиною масштабного вибуху в Бейруті, в результаті якого була зруйнована половина Лівану і постраждали десятки тисяч жителів.

https://www.unian.ua/incidents/u-portu-yuzhniy-buksir-poshkodiv-tanker-z-velikim-vantazhem-amiaku-na-bortu-foto-novini-odesi-11157659.html?_ga=2.136707827.215234521.1600931519-76025159.1569389739

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