У НБУ вважають, що новий транш від МВФ прийде до Нового року

до кінця поточного року надходження Національний банк прогнозуєнадходження траншу від Міжнародного валютного фонду

Про це за підсумками зустрічі з керівниками установ-членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) повідомили в пресслужбі Національного банку, передають Українські Новини.

"Діалог з МВФ продовжується. Продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання. Україна поступово просувається в частині виконання зобов'язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде в цьому році", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що протягом останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%.

У тих умовах - це оптимальне рішення.

З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції протягом цього і наступного років, а з іншого - залишає простір для зниження процентних ставок в економіці.

Тому політика НБУ стимулюючий характер. Подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавируса.

Як повідомляли Українські Новини, в середині червня поточного року Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

Україна зобов'язалася перед МВФ не спрощувати оподаткування.

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