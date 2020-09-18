У НБУ вважають, що новий транш від МВФ прийде до Нового року

Національний банк прогнозує до кінця поточного року надходження траншу від Міжнародного валютного фонду. Про це за підсумками зустрічі з керівниками установ-членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) повідомили в пресслужбі Національного банку, передають Українські Новини. "Діалог з МВФ продовжується. Продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання. Україна поступово просувається в частині виконання зобов'язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде в цьому році", - йдеться в ньому. Також зазначається, що протягом останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%. У тих умовах - це оптимальне рішення. З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції протягом цього і наступного років, а з іншого - залишає простір для зниження процентних ставок в економіці. Тому політика НБУ стимулюючий характер. Подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавируса. Як повідомляли Українські Новини, в середині червня поточного року Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Україна зобов'язалася перед МВФ не спрощувати оподаткування.