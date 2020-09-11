Помічник Вакарчука, який вже два місяці прогулює Раду, продовжує виконувати обов'язки і отримувати в ВР зарпла

Незважаючи на те, що нардеп Святослав Вакарчук вже два місяці без пояснення причини не відвідує Верховну Раду і йому не нараховується зарплата, його помічники-консультанти продовжують виконувати свої обов'язки.

Про це йдеться у відповіді ВР на інформаційний запит Українських Новин.

Так, штатному помічнику-консультанту депутата Ярославі Юдіній за липень і серпень був нарахований стандартний розмір заробітної плати в 46,9 тис грн щомісяця. У той час, як помічники-консультанти Наталя Бест, Анна Зелінська та Юрій Поздняков працюють на громадських засадах і зарплату в ВР не отримують.

У той же час, вже на початку вересня дані про Ярославу Юдіну як помічника-консультанта зникли зі сторінки Вакарчука на офіційному сайті ВР. Тепер там значаться тільки його помічники на громадських засадах.

Як повідомлялося раніше, 11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що йде з ВР і складає депутатські повноваження. Проте 18 червня Верховна Рада відмовилася задовольняти його заяву. За проєкт постанови №3673 проголосували лише 175 депутатів.

Сам нардеп відмовився коментувати таке рішення парламенту. А вже наступного дня вийшов з фракції "Голос".

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