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09 вересня 2020, середа, 16:23 174
Президент 2020-09-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
Відставка Ситника та Шмигаля може врятувати рейтинг Зеленського, – Бортник

Відставка Ситника та Шмигаля може врятувати рейтинг Зеленського, – Бортник

Сергій Паламаренко
Руслан Бортник, Президент України, Володимир Зеленський, Рейтинг популярності
Руслан Бортник. Фото: newsone.ua
Руслан Бортник. Фото: newsone.ua

Мери міст створюють опозиційні партії, регіони відмовляються вводити карантин, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не йде у відставку не дивлячись на рішення Конституційного суду. Все це створює враження, що в країні немає влади і кожен робить те, що хоче. І, дійсно, уряд і Президент Володимир Зеленський не повністю контролюють ситуацію в країні.

Про це заявив політичний експерт Руслан Бортник, написало інтернет-видання Капітал.

На його думку, реально зараз державою керує якийсь конгломерат, до якого входять регіональні еліти, олігархи чи економічні еліти, владна команда і західні партнери.

"Президент і уряд контролюють усі ключові повноваження та їм здається, у них є видимість того, що вони контролюють країну. Але одночасно влада не контролює ключові фінансові потоки, не контролює ключові нитки політичної комунікації, втрачає контроль над громадською думкою. Тому їх контроль досить умовний, він досить віртуальний. За наявності величезної кількості повноважень з реалізації влади, реальна влада обмежена, вона знаходитися в руках інших людей, олігархів, регіональних еліт, зовнішніх партнерів", - зазначив він.

При цьому те, що антикорупційні органи не борються з корупцією, а міністри не здатні забезпечити економічне зростання, на його думку, проблема не лише їх, але й особисто Зеленського, тому що, з точки зору виборця, саме Президент несе відповідальність за ситуацію в країні.

"Немає чужих помилок. У Зеленського усі помилки його - він очолює цю систему, він може зняти або поміняти місцями будь-якого чиновника. Усі розуміють, що немає "Слуги народу", немає уряду, а є "зеленські", яких призначає та звільняє Зеленський", - вважає експерт.

На думку Бортника, допомогти підтримати падаючий рейтинг Зеленського могло б кадрове перезавантаження. Зокрема, призначення нового директора НАБУ або нового прем'єр-міністра. У той же час він не вірить, що Президент зважиться на цей крок.

"Зеленський увійшов до системи традиційних політичних, економічних зв'язків в нашій державі та будь-які такі зміни загрожують конфліктами з тими чи іншими групами впливу. Зеленський до цього не готовий", - вважає експерт.

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