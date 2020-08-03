Вибори в КМДА. У "Слуги народу" рейтинг знизився, у ОПЗЖ - зріс

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", на виборах до Київської міської ради в липні електоральний рейтинг в порівнянні з квітнем зріс у партії "Європейська солідарність" на 1,2 процентних пунктів до 19,8%, знизився у "Слуги народу" на 3% до 19,3%, зріс у "Українського демократичного альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка" на 3,6% до 17,1% і у "Опозиційної платформи - За життя" на 0,8% до 8%, знизився у "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина "на 3,7 процентних пунктів до 5,7% і виріс у партії Шарія на 1,2% до 5%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Опитування проводилося 26-27 липня в середу серед 2 тис. повнолітніх жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, в той час як попереднє опитування було проведено 4-7 квітня.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

У липні, серед тих хто збирається голосувати і визначився з вибором, за "Євросолідарність" 19,8% (у квітні було 18,6%), за "Слугу народу" - 19,3% (було 22,3%), за УДАР - 17,1% (було 13,5%), за ОПЗЖ - 8% (було 7,2%), за "Батьківщину" - 5,7% (було 9,4%), за партію Шарія - 5% (було 3,8%).

Решта партій набирають менше 5% голосів: "Голос" - 4,6% (було 5,9%), "Перемога Пальчевського" - 4,5% (у квітні в опитувальнику не було), "Сила і честь" - 3% (було 3,2%), "Свобода" - 2,5% (було 2,9%), "Українська стратегія" - 1,8% (було 2,2%), "Єдність" - 1,4% ( було 1,8%), "Самопоміч" і "Громадянська позиція" - по 1,3% (було 1,2% і 1,9% відповідно), "Опозиційний блок" - 0,3% (було 0,8%).

Як повідомляли Українськi Новини, в опитуванні "Рейтингу" електоральний рейтинг мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка в липні виріс на 3 процентних пункти до 41,7% в порівнянні з квітнем, у телеведучого Сергія Притули - на 2,5% до 11,6%, а у депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірини Верещук становить 9,4%.