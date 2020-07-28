Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ

Закон про мінімальний податок на гектар (№3131-д) зменшить дисбаланс податкового навантаження та стимулюватиме конкуренцію в агросекторі. Таку думку висловили експерти інтернет-виданню Agravery.

За словами партнерки аудиторської компанії Crowe Erfolg Ukraine Ольги Богданової, бюджет України щороку втрачає 50-70 млрд гривень через тіньові схеми з орендою землі. Найбільші зловживання припадають на сільське господарство. "Закон потрібен для зменшення дисбалансу податкового навантаження в агросекторі. Я здивована інтенсивністю критики цього закону, який з’явився останнім часом. Але в жодному куточку України я не зустрічала аграріїв, які були проти цього закону", – наголосила Ольга Богданова.

Фермер Валерій Колоша, який господарює на 3000 га сільськогосподарських площ, підтримує ідею мінімального податку на гектар, адже він вирівняє конкуренцію виробництва: "Є фермери, які не оформляють свою діяльність офіційно, вони збирають земельний банк по родичах та знайомих. Щось на цих землях вирощують і в чорну продають перекупщикам за готівку. За це вони жодної копійки до бюджету не сплачують... Неправильно, коли хтось сплачує, а хтось ні. Тому, вважаю, що противники мінімального податку на гектар це ті, хто звик працювати в тіні".

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов пояснює: закон 3131-д не вводить нових податків, а лише зобов’язує всіх платити ті, що вже існують. Для виробників, які працюють офіційно, нічого не зміниться. Нема чого боятись і тим, хто здає пай в оренду офіційно – податкові зобов’язання покладаються на орендаря. Легальні сільгоспвиробники наразі платять з одного гектара набагато більше, ніж пропонується законопроектом – від 2 до 5 тис. грн. "Тіньовики" взагалі нічого не сплачують, хоча отримують з 1 га не менше 14 тис. грн виручки.

"Якщо земля обробляється фізичною особою, вона повинна сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з усіх своїх доходів, а це вiд 2,8 до 4 тис. грн з гектара в рік. Також до цієї суми потрібно додати податок на землю і ПДФО з орендної плати. Якщо фермер зареєстрований юридичною особою, то він буде платити єдиний податок 4-ої групи – близько 280 грн з 1 га, ПДФО та ВЗ з орендної плати – не менше 600 грн з гектара (19,5% з 3000 грн), ПДФО та ВЗ зі своїх доходів – теж не менше 600 грн з 1 га. Разом отримуємо 1480 грн. Це мінімальні розрахунки, реальний дохід з гектара після сплати оренди складає 3-6 тис. грн на рік", – пояснює Соколов.

Нагадаємо, законопроект 3131-д вводить поставлене податкове зобов'язання для великих і середніх аграріїв. Після 2 років перехідного періоду воно становитиме 4,5% від нормативної грошової оцінки (1215 грн на гектар), для дрібних сільгоспвиробників, ФОП і сімейних ферм всього 2% – 540 грн за га. Закон стосується тільки ділянок від 1 га, його дія не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які знаходяться в офіційній оренді.