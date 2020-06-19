$500 млн інвестицій в електромережі – повернуться в економіку 12 разів, – Буймістер

Якщо країна хоче розвиватися - вона повинна розвивати електромережі. І у нас є два шляхи: або Україна буде сидіти без світла, або ж ми залучимо інвесторів для оновлення мереж та піднімемо економіку нашої країни в цей непростий час.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Мережі зношені на 80%, а в деяких регіонах на всі 100%. Наші електромережі побудовані в 60-70-х роках, та їх термін експлуатації - 30 років. Тому зараз люди страждають від аварій та відключень електроенергії", - зазначила нардеп.

На її думку, електромережі – це база для розвитку будь-якого бізнесу. "Залучаючи інвестиції до будь-якої сфери української економіки, перше, що цікавить іноземних інвесторів, - якість електромереж, можливість і вартість приєднання, надійність електропостачання - чи не "згорить" обладнання від стрибків напруги в мережі. Для залучення інвесторів, потрібні нові оновлені мережі. У цьому допоможе RAB-регулювання", - вважає Людмила Буймістер.

На її думку, для того щоб Україна була конкурентною на світовому ринку, країні потрібні оновлені та "розумні" електромережі. Але при нинішньому тарифоутворення немає коштів для того, щоб зробити їх такими.

"Стимулююче тарифоутворення з правильною методологією може реально залучити інвестиції в електромережі, зробити їх "розумними", дати основу "зеленому" енергопереходу. Результат - залучення 0,5 млрд доларів інвесткапіталу, і, як наслідок, розвиток енергоінфраструктури. Досвід будівництва мереж говорить про те, що 1 долар, який вкладений у будівництво, обертається 12 разів. Це дає можливість виплачувати зарплати людям, розраховуватися з виробниками, які потім платять податки і наповнюють бюджет. Тому розвиток електромереж є рушієм для розвитку економіки", - зазначила народний депутат.

Людмила Буймістер підкреслила, що українці внаслідок впровадження RAB-регулювання також отримають вигоди. Серед них - дешеве підключення, стабільна і надійна система, що працює без перебоїв. А саме головне - низька ціна в платіжці. "Ми зможемо платити лише за те, що спожили, а не за те, що розгубили по дорозі через "діряві" мережі", - пояснила Людмила Буймістер.

І додала, що є надія, що державний регулятор скористається порадами експертів і досвідом інших країн, і ми зможемо стабільно розвивати економіку нашої країни, а не йти на приводу окремих зацікавлених осіб.

Як раніше повідомлялося, Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні повідомив, що за нинішньої схеми тарифоутворення у операторів системи розподілу у підприємств немає стимулів і можливостей інвестувати кошти в підтримку своїх мереж і підвищення якості послуг понад затвердженої інвестиційної програми. Вихід один — перехід на стимулююче регулювання у відповідності з європейським досвідом, що за рахунок оновлення мереж створить тенденцію до поступового зниження тарифів.

Нагадаємо, державне підприємство (ДП) "Укрпромзовнішекспертиза" повідомило, що недоінвестованість українських електромереж становить 17,5 млрд доларів. За думкою Міністерства економіки та Міністерства енергетики, виправити ситуацію може перехід на стимулююче регулювання на ринкових умовах.