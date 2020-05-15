З понеділка обмежать в'їзд для вантажного транспорту до Києва

З 18 травня обмежать в'їзд вантажного транспорту до Києва

З 18 травня обмежать в'їзд вантажного транспорту до Києва

В той час, як на київських дорогах утворилися кілометрові затори, з понеділка, 18 травня, в'їзд великогабаритного і великовантажного транспорту в столиці буде обмежений. Про це повідомив мер Києва на брифінгу, передають Українські Новини.

Через транспортний колапс на дорогах Києва, міська влада планує посилити контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. Так, з понеділка, 18 травня, обмежать в'їзд великогабаритного транспорту і великовантажного транспорту.

Обмеження діятимуть з 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00.

Зі слів Віталія Кличка, такі заходи необхідні для того, щоб нормалізувати трафік в місті під час пікового навантаження на дорогах. Обмеження будуть діяти до того часу, поки не відновиться робота громадського транспорту повною мірою.

Також мер Києва зазначив, що в'їзд вантажного транспорту буде під посиленим контролем поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, громадський транспорт у Києві може відновити роботу після 22 травня, а метрополітен – з 25 травня.

Через недостатню кількість громадського транспорту, київські служби таксі підняли ціни в кілька разів.