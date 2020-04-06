За 3 місяці 2020 року на журналістів нападали 15 разів, більшість жертв – жінки, - НСЖУ

За перші 3 місяці 2020 року зафіксовано 15 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше фізична агресія до журналістів проявлялася на Львівщині – 3 випадки, а також по два інциденти в Одесі, Херсоні, на Київщині та Харківщині. У більшості інцидентів постраждали жінки – 10 журналісток стали жертвами атак. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Одним із найрезонансніших злочинів став підпал авто кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук у Львові. Подія сталася у ніч на 30 січня.

О 12 годині машина засигналила, чоловік виглянув у вікно, машина вже горіла. Сусіди теж це побачили, - говорить Галина Терещук у коментарі прес-службі НСЖУ. - По фрагменту з відео побачили, що підійшла людина в масці, поклала якісь пакети і підпалила запальничкою. Йому кричали, мовляв, що він хоче вулицю підпалити, але він сказав, що конкретно цю машину йому треба підпалити, і втік.

За тиждень керівництво МВС повідомило, що правоохоронці знайшли злочинця. Підпалювачем виявився студент. Також слідство наполягає, що встановило і організатора, і замовника злочину.

Із запровадженням у березні в Україні карантинних заходів, зафіксовані випадки агресії до репортерів, які висвітлюють заходи із подолання епідемії коронавірусу.

Один із показових нападів стався 24 березня на Хмельниччині. Власник магазину, що торгує засобами особистої гігієни, пошкодив руку кореспондентці телеканалу NEWSONE Тетяні Сивоконь, намагаючись завадити зйомці сюжету про продаж медичних масок.

- Ми піднялися в магазин, побачивши камеру, чоловік зреагував не зовсім адекватно, почав виривати пакет з масками. Говорив, що маски не продає, що вони для співробітників, - заявила Сивоконь під час включення з місця події у прямий телеефір. Після того вона сказала, що викликатиме поліцію. - Скориставшись тим, що оператор відійшов, чоловік обійшов та напав на мене, почав заламувати руки, викручувати пальці, щоб вирвати з рук пакет з масками. При цьому пошкодив і наш мікрофон.

Тетяна Сивоконь звернулась у лікарню через сильний біль у руці. Лікарі виявили у жінки сильне ушкодження зв’язок та наклали на руку гіпс.

Так само під час підготовки сюжету про карантинні заходи вже у місті Кам’янка-Бузька у Львівській області власник магазину перешкоджав журналістам телеканалу "Перший Західний". Знімальну групу зачинили у приміщенні магазину і не випускали.

У Національній спілці журналістів України обурені випадками перешкоджання журналістській діяльності та тим, що жертвами нападів переважно стають жінки.

- В Україні загалом рівень фізичної агресії щодо журналістів є неприпустимо високим, але напади на жінок є особливо обурливими, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – У кожному випадку варто забезпечити не лише належне розслідування і покарання винних, а й потрібно домогтися широкого громадського осуду тих, хто застосовує силу до жінок.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.