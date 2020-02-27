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  • Після 3 років пошуків для Панютинського вагоноремонтного заводу на Харківщині знайшли керівника
27 лютого 2020, четвер, 11:39 364
Економіка 2020-02-27T12:15:02+02:00
Українські Новини
Після 3 років пошуків для Панютинського вагоноремонтного заводу на Харківщині знайшли керівника

Після 3 років пошуків для Панютинського вагоноремонтного заводу на Харківщині знайшли керівника

Ірина Дорофейчук
хода, Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури України, Мінінфраструктури, Олексій Кучер, Андрій Галущак, Панютинський вагоноремонтний завод
Панютинський вагоноремонтний завод. Фото: sq.com.ua
Панютинський вагоноремонтний завод. Фото: sq.com.ua

26 лютого Харківський губернатор Олексі Кучер на своїй сторінці в Facebook повідомив про призначення нового керівника містоутворюючого підприємства в Харківській області -Панютинський вагоноремонтний завод. Підприємство останні 3 роки залишалось без ефективного менеджменту.

"Тривалий час на підприємстві не було керівника взагалі. Був виконуючий обов’язки. Упродовж трьох років там не було ладу. Там були різні питання, насамперед, пов’язані з неефективним менеджментом. Колектив абсолютно здоровий, готовий працювати та хоче працювати. Сьогодні міністр інфраструктури прийняв рішення разом з правлінням "Укрзалізниці" щодо призначення нового керівника", - повідомив держсекретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак під час робочої наради з головою ХОДА Олексієм Кучером в Харькові.

Під час робочої поїздки до Лозівського району 15 лютого, Олексій Кучер повідомив, що ведуться перемовини з Міністерством інфраструктури України щодо налагодження роботи Панютинського вагоноремонтного заводу. А вже 26 лютого колективу заводу представили нового керівника - В’ячеслава Коваленка.

За інформацією представника Мінінфраструктури, новому керівнику Панютинського вагоноремонтного заводу надали 3 місяці на вирішення питань, які є першочерговими для роботи підприємства. Серед них - збільшення зарплати працівникам та виконання виробничих планів, які ставить "Укрзалізниця" (плани будуть скориговані).

Олексій Кучер наголосив, що Панютинський вагоноремонтний завод є дуже важливим для розвитку Лозівського району, адже це підприємство - містоутворююче.

"Якщо ми допомагаємо одній родині - це вже добре, а якщо тисячі людей зав’язані на цьому підприємстві, зрозуміло, що ступінь важливості підвищується. Сьогодні я розмовляв з Міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Він потужно налаштований на те, щоб на підприємство надійшли нові замовлення. А ми знаємо, що підприємство буде працювати, розвиватися, і люди отримуватимуть зарплатню лише якщо будуть замовлення", - сказав голова ХОДА.

Також Олексій Кучер та Андрій Галущак відзначили, що ситуація, яка склалася на підприємстві в останні роки, справляє враження, що завод цілеспрямовано доводили до банкрутства.

Більше новин про: хода Укрзалізниця Міністерство інфраструктури України Мінінфраструктури Олексій Кучер Андрій Галущак Панютинський вагоноремонтний завод

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