Після 3 років пошуків для Панютинського вагоноремонтного заводу на Харківщині знайшли керівника

26 лютого Харківський губернатор Олексі Кучер на своїй сторінці в Facebook повідомив про призначення нового керівника містоутворюючого підприємства в Харківській області -Панютинський вагоноремонтний завод. Підприємство останні 3 роки залишалось без ефективного менеджменту.

"Тривалий час на підприємстві не було керівника взагалі. Був виконуючий обов’язки. Упродовж трьох років там не було ладу. Там були різні питання, насамперед, пов’язані з неефективним менеджментом. Колектив абсолютно здоровий, готовий працювати та хоче працювати. Сьогодні міністр інфраструктури прийняв рішення разом з правлінням "Укрзалізниці" щодо призначення нового керівника", - повідомив держсекретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак під час робочої наради з головою ХОДА Олексієм Кучером в Харькові.

Під час робочої поїздки до Лозівського району 15 лютого, Олексій Кучер повідомив, що ведуться перемовини з Міністерством інфраструктури України щодо налагодження роботи Панютинського вагоноремонтного заводу. А вже 26 лютого колективу заводу представили нового керівника - В’ячеслава Коваленка.

За інформацією представника Мінінфраструктури, новому керівнику Панютинського вагоноремонтного заводу надали 3 місяці на вирішення питань, які є першочерговими для роботи підприємства. Серед них - збільшення зарплати працівникам та виконання виробничих планів, які ставить "Укрзалізниця" (плани будуть скориговані).

Олексій Кучер наголосив, що Панютинський вагоноремонтний завод є дуже важливим для розвитку Лозівського району, адже це підприємство - містоутворююче.

"Якщо ми допомагаємо одній родині - це вже добре, а якщо тисячі людей зав’язані на цьому підприємстві, зрозуміло, що ступінь важливості підвищується. Сьогодні я розмовляв з Міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Він потужно налаштований на те, щоб на підприємство надійшли нові замовлення. А ми знаємо, що підприємство буде працювати, розвиватися, і люди отримуватимуть зарплатню лише якщо будуть замовлення", - сказав голова ХОДА.

Також Олексій Кучер та Андрій Галущак відзначили, що ситуація, яка склалася на підприємстві в останні роки, справляє враження, що завод цілеспрямовано доводили до банкрутства.