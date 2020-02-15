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15 лютого 2020, субота, 18:08 5
Кабмін 2020-02-15T21:00:02+02:00
Українські Новини
Україна зробить добровільний внесок $80 тис. до фонду по боротьбі зі Снідом

Україна зробить добровільний внесок $80 тис. до фонду по боротьбі зі Снідом

Таня Войтюк
ВІЛ, СНІД, ООН, Кабмін
Боротьба зі СНІДом
Боротьба зі СНІДом

Кабінет Міністрів схвалив внесення Україною добровільного внеску в розмірі 80 тис. доларів до Глобального фонду боротьби із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), туберкульозом і малярією.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №123-р від 12 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з ним, внесок буде здійснено за рахунок коштів, закладених у державному бюджеті на внески до бюджетів Організації Об'єднаних Націй та її органів, міжнародних організацій та конвенційних органів.

Міністерство закордонних справ має поінформувати генерального секретаря ООН про прийняте рішення.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні більше 200 осіб померли від СНІДу в Україні.

Раніше в січні було зареєстровано 1,4 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції.

Також в Україні за три роки кількість ВІЛ-позитивних збільшилася більш ніж на 5 тис. чоловік.

Крім цього, Україна входить у трійку лідерів по поширенню ВІЛ у Східній Європі.

В 2017 Україна просила Глобальний фонд по боротьбі зі Снідом, туберкульозом і малярією про виділення гранту на боротьбу з ВІЛ/СНІДом у 2018-2020 роках

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