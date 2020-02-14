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  • 18.02.20 12:00 Прес-конференція: "Мита на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки та споживачів"
14 лютого 2020, пʼятниця, 17:48 7
Прес-центр 2020-02-14T17:56:06+02:00
Українські Новини
18.02.20 12:00 Прес-конференція: "Мита на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки та споживачів"

18.02.20 12:00 Прес-конференція: "Мита на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки та споживачів"

Алина Заика

18 лютого 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Мита на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки і споживачів".

Учасники:

  • Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України;
  • Сергій Ващенко, в. о. виконавчого директора Української зернової асоціації;
  • Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств Укрметалургпром;
  • Анжела Махінова, партнер юридичної компанії Sayenko Kharenko.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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