18.02.20 12:00 Прес-конференція: "Мита на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки та споживачів"

18 лютого 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Мита на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки і споживачів". Учасники: Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України; Сергій Ващенко, в. о. виконавчого директора Української зернової асоціації; Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств Укрметалургпром; Анжела Махінова, партнер юридичної компанії Sayenko Kharenko. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх