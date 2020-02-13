Дубілет два місяці походив з охороною і відмовився від неї

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету Міністрів повідомив, що вже відмовився від охорони, яку він найняв на початку грудня. Про це він розповів в ефірі Українського радіо.

Дубілет зазначив, що найняв охоронців, так як цього хотіла його сім'я. Від державної охорони, він відмовився, тому що процес її виділення досить складний, а на одну людину припадає, на думку Дубілета, занадто багато співробітників держохорони.

"Я за свій рахунок найняв приватних охоронців. Це був певний компроміс з моєю сім'єю, але, до речі, я вже відмовився від охорони. Я вважаю, що там нічого такого немає. Ми з сім'єю знайшли спільну мову, прийшли до висновку, що я можу знову ходити без охорони. Ходжу і співаю пісню "Я вільний", - сказав Дубілет.

На думку міністра Кабміну, він не був у безпеці через законопроекту про акцизних марках. Їх хочуть запровадити не тільки на ринку алкоголю. Таким чином в уряді хочуть викорінити тіньову торгівлю.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет відмовився від належних йому надбавок і премій.

Раніше Дубілет відмовився від державної охорони, яка (при необхідності) покладена йому за посадою, і віддав перевагу комерційної охоронній службі.