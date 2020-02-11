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  • Кабмін підтвердив справжність листа Гончарука до голови спостережної ради "Нафтогазу" з проханням утриматися від виплати премії Коболєву
11 лютого 2020, вівторок, 14:08 6 Документ
Політика 2020-02-11T14:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін підтвердив справжність листа Гончарука до голови спостережної ради "Нафтогазу" з проханням утриматися в

Кабмін підтвердив справжність листа Гончарука до голови спостережної ради "Нафтогазу" з проханням утриматися від виплати премії Коболєву

Анна Рудык
Нафтогаз, Олексій Гончарук, Андрій Коболєв, премії Нафтогазу
Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ

Кабінет Міністрів підтвердив справжність листа прем'єр-міністра Олексія Гончарука до голови наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплати премії голови правління НАКу Андрію Коболєву до проведення консультацій.

Копію листа Секретаріат Кабміну відправив Українським Новинам у відповідь на запит агентства.

Раніше Українські Новини публікують текст листа, отриманого від своїх джерел.

У листі Гончарук просить розглянути можливість перегляду розміру премій керівництву "Нафтогазу", віддаючи належне важливості процедурі преміювання в залученні високопрофесійних фахівців, але підкреслюючи, що досягнення домовленостей з "Газпромом", що стало підставою для нарахування премії, стало можливим завдяки вищому політичному керівництву країни.

"У той же час у зв'язку з високою чутливістю питання і з урахуванням того, що досягнення домовленостей з ВАТ "Газпром", яке стало підставою для нарахування премій керівництву Компанії, можливо завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостям на міждержавному рівні, пропонуємо розглянути перегляд рішень про виплату премій керівництву рішень про виплату премій керівництву Компанії", - йдеться в листі.

Прем'єр просить спостережну раду врахувати його рекомендації і утриматися від прийняття рішень щодо нарахування премій керівництву "Нафтогазу" до проведення консультацій з урядом, як акціонером компанії.

Гончарук готовий зустрітися з наглядовою радою найближчим часом до чергового засідання наглядової ради в лютому для обговорення цього питання і просить передати йому інформацію про підстави для нарахування премій керівництву "Нафтогазу" і протоколи засідань наглядової ради та правління з цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив Гончаруку врегулювати питання зарплат міністрів та керівників держкомпаній, а також питання з виплатою премій керівництву "Нафтогазу" за перераховані "Газпромом" за рішенням Стокгольмського арбітражу кошти.

На початку січня виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що згідно з контрактами керівництву компанії повинна бути виплачена премія в розмірі 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром", тобто 29,18 млн доларів.

У 2018 році голова правління НАКу Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Також Зеленський запропонував направити отримані від "Газпрому" кошти на дороги та медицину.

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