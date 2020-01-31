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31 січня 2020, пʼятниця, 10:31 24
Політика 2020-01-31T10:45:29+02:00
Українські Новини
Міністр похвалився як закрив перукарню в Кабміні

Міністр похвалився як закрив перукарню в Кабміні

Таня Войтюк
Дмитро Дубілет, Кабмін, Перукарня, UkraineInvest
Дмитро Дубілет. Фото:Instagram/dubilet
Дмитро Дубілет. Фото:Instagram/dubilet

В будівлі Кабінету Міністрів закрили перукарню і в майбутньому приміщення замінять на робочий простір для співробітників UkraineInvest.

Про це у соцмережах написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

"У нас в Кабміні сталося нечуване - ми закрили перукарню. Я коли її побачив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжня перукарня. Модельна Стрижка волосся - 95 грн. Модельна стрижка чубчика - 35 грн. Навіть можна зафіксувати волосся лаком (15 грн - якщо волосся до 20 см, 25 грн для волосся довше 40 см)", - написав міністр.

Прейкурант цент. Фото:Прейкурант цін. Фото: Instagram/dubilet

За його словами, у вивільненій приміщенні буде облаштовано 12 робочих місць для співробітників UkraineInvest - ті самі інвестиційні няні.

Дубілет також зазначив, що на даний момент проводиться "великий аналіз того, наскільки державні органи ефективно використовують площу".

"У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім - інші державні органи. Ту площу, яка в результаті звільниться, треба передати на приватизацію або хоча б в оренду через Prozorro.Продажу", - підкреслив міністр.

Пост Дмитра ДубілетаДопис Дмитра Дубілета

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет відмовився від належних йому надбавок і премій.

Раніше Дубілет відмовився від державної охорони, яка (при необхідності) покладена йому за посадою, і віддав перевагу комерційної охоронній службі.

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