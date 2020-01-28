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28 січня 2020, вівторок, 19:18 4 Думка
Зовнішня політика 2020-01-28T19:18:02+02:00
Українські Новини
Новий Президент ПАРЄ сприятиме більшій залученості Асамблеї до діалогу з парламентами країн, – Льовочкіна

Новий Президент ПАРЄ сприятиме більшій залученості Асамблеї до діалогу з парламентами країн, – Льовочкіна

Ірина Дорофейчук
Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, ПАРЄ
Юлія Льовочкіна, Фото: прес-служба
Юлія Льовочкіна, Фото: прес-служба

Член Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Верховної Ради України від фракції "Оппозионная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Льовочкіна вважає, що українській делегації було б доцільно вийти з ініціативою створення діалогової площадки між українською і російською делегаціями в ПАРЄ, між парламентами двох країн заради досягнення миру.

Про це вона заявила в коментарі телевізійному каналу "112 Україна".

За словами Льовочкіна, новий Президент ПАРЄ представив бачення щодо модернізації діяльності Асамблеї.

"По-перше, мова про синергію і кооперацію між інституційними органами Ради Європи – Асамблеєю, Радою Європи і Генеральним секретарем. Він говорить про тріалог. По-друге, новообраний президент хоче, щоб Асамблея була краще почута країнами-членами, щоб члени Асамблеї та її доповідачі більше їздили з місіями, зустрічалися з національними парламентами з тим, щоб відбувався більш якісний обмін думками, думками, ідеями, стандартами. Він бачить Асамблею більш відкритою, більш інтерактивною з національними парламентами", – сказала вона.

"Переконана, що українська делегація повинна використовувати можливості, що відкриваються для діалогу з російськими та європейськими колегами. Ми повинні підвищити роль парламенту в процесі відновлення миру в Україні", – резюмувала Льовочкіна.

Чергова сесія ПАРЄ почала свою роботу 27 січня та триватиме до 31 січня. На ній вперше представлена делегація Верховної Ради 9-го скликання.

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