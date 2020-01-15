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15 січня 2020, середа, 21:33 134
Кабмін 2020-01-15T22:45:33+02:00
Українські Новини
Замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленського, - депутати

Замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленського, - депутати

Ярина Вацяк
Кабінет Міністрів, Прослуховування, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після оприлюднення нібито прослуховування його розмови замість засідання фракції "Слуга народу" поїхав до президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили депутати Верховної Ради від "Слуги народу" Олександр Дубинський і Максим Бужанський ("Слуга Народу") в Telegram.

"Гончарук не приїхав на фракцію. Відправився прямо в офіс президента. Думаю, вийде звідти вже не прем'єром, а рядовим піарассом", - написав Дубінський.

"Сидимо на фракції, чекаємо Прем'єра. Депутати слухають записи з його одкровеннями і образами на адресу Президента. Є різні думки, дати пи**и відразу, чи ще на початку серпня треба було дати і забути", - написав Бужанський.

Також Дубінський зазначив, що Гончарук має подати у відставку після цього.

"Після образ на адресу президента, в товаристві міністрів Милованова та Маркарової, за участю голови НБУ Смолія та його заступника Рожкової - має написати заяву сам", - написав депутат.

Тим часом, депутати Максим Бужанський, Олександр Дубінський і Олександр Куницький приїхали до Гончарука вимагати його відставки за образу Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу.

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