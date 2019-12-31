Військові, звільнені з полону, отримали нові документи

Звільненим з полону українським військовослужбовцям вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Згідно йому, дванадцяти звільненим з полону військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" були вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі у ЗСУ.

Вказується, що посвідчення і військові квитки від імені керівництва Генерального штабу ЗСУ вручив начальник управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ - заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил полковник Олександр Тарнавський.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня відбувся обмін полоненими між підконтрольними Росії бойовиками ОРДЛО і Україною. Тим часом Росія сподівається, що після обміну полоненими Київ надасть особливий статус Донбасу.

В полоні у ОРДЛО залишилися кілька десятків українців, серед яких і підлітки, про утриманні яких знають їхні родичі та українські правозахисні організації, але які чомусь не "підтвердили" бойовики під час переговорів у Мінську: список.