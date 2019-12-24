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24 грудня 2019, вівторок, 09:13 9
Світ 2019-12-24T09:35:29+02:00
Українські Новини
У Росії зазнав аварії сучасний винищувач

У Росії зазнав аварії сучасний винищувач

Ярина Вацяк
авіакатастрофа, Су-57, Росія, Винищувач, російський винищувач

У Росії в Хабаровському краї під час випробувань зазнав аварії сучасний винищувач Су-57.

Про це повідомляє Interfax.ru з посиланням на інформоване джерело.

"Все сталося за 111 км від аеродрому Дземги. Льотчик встиг катапультуватися. Його евакуювали на вертольоті Мі-8. Причини аварії з'ясовуються", – повідомило джерело.

Зазнав аварії у Хабаровському краї винищувач Су-57 проходив випробування. Він належав Комсомольському-на-Амурі авіазаводу.

Представник заводу відмовився від коментарів.

Су-57 (Перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації (ПАК ФА), Т-50) - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений ОКБ Сухого (входить в ОАК). Він призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у дальніх та ближніх боях, ураження наземних, надводних цілей противника з подоланням систем ППО противника, здійснення моніторингу повітряного простору на великих віддалях від місця базування, руйнування системи управління діями авіації противника. Перший політ ПАК ФА відбувся 29 січня 2010 року в Комсомольську-на-Амурі.

Як повідомляли Українські Новини, Росія похвалилася випробуванням новітнього винищувача над Сирією.

Раніше російський військовий вертоліт Ка-52 розбився в Сирії.

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