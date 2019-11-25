Одну з найбільш популярних служб таксі позбавили ліцензії на перевезення людей у Лондоні

Транспортний регулятор Лондона заявив, що додаток для таксі Uber, якого позбавили ліцензії в Брюсселі, не є "підходящим і належним" як власник ліцензії.

Про це повідомляє ВBС.

"Як регулятор приватних служб прокату в Лондоні, ми зобов'язані сьогодні прийняти таке рішення Uber. Безпека - це наш абсолютний пріоритет. Хоча ми визнаємо, що компанія Uber внесла поліпшення, неприпустимо, щоб Uber дозволив пасажирам потрапляти в таксі з водіями, які потенційно не мають ліцензії та страхування", - зазначила Гелен Чапман, директор з питань ліцензування, регулювання та справляння плати у регуляторі.

Тепер у Uber є 21 день для оскарження рішення про позбавлення ліцензії і він може продовжувати діяти протягом цього періоду.

В Лондоні водіями Uber працюють близько 45 000 чоловік, і якщо ліцензію сервісу остаточно скасують, всі вони можуть втратити роботу.

Як повідомляли Українські Новини, проблеми з перевізником Uber є і в Україні. У квітні на мосту Метро відбулося ДТП за участю п'яного водія таксі.

Повідомляли також про випадок, коли таксист Uber з пасажиром в салоні збив пішохода на Харківському шосе в Києві.