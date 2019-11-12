Законопроєкт про зміни в енергетичне законодавство суперечить зобов’язанням України щодо євроінтеграції, - ЄБА

Законопроєкт "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2236-2) порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, бізнес-спільнота закликає депутатів провести консультації з Єврокомісією щодо нього. Про це йдеться на сторінці Європейської Бізнес Асоціації у Facebook.



В ЄБА звертають увагу, що профільний комітету ВР рекомендував ухвалити законопроект за основу та в цілому. В той же час комітетом ВР з питань європейської інтеграції з ЄС надано висновок, що він не відповідає нормам Угоди про Асоціацію з ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами в частині напрямків реформування енергетичної галузі, та іншим міжнародно-правовим зобов’язанням України. А також нагадали, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства закликав авторів відкликати цей законопроєкт.



"Деякі положення законопроєкту викликають занепокоєння і у Європейської Бізнес Асоціації як такі, що порушують зобов’язання України перед інвесторами та, на думку бізнесу, потребують доопрацювання. Так, пропонується надати повноваження регулятору встановлювати граничні ціни продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", на внутрішньодобовому ринку та на ринку послуг з балансування задля забезпечення рівних правил гри. Крім того, пропонується надати повноваження КМУ встановлювати не лише тимчасову заборону чи обмеження на здійснення експорту/імпорту електроенергії, але й тимчасовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту електричної енергії", - зазначається в заяві ЄБА.



Також автори заяви звертають увагу, що законопроєктом №2236-2 фактично закріплюється можливість не оплачувати за "зеленим" тарифом/аукціонною ціною електроенергію, яка мала бути вироблена об’єктом виробництва електроенергії з ВДЕ з встановленою генеруючою потужністю понад 150 МВт, але не була вироблена, за відповідною командою Укренерго. Що, на їх думку, призведе до серйозних збитків держбюджету та погіршення інвестиційного клімату України.



"Експерти Асоціації вважають, що наслідком запровадження вищезазначених норм може бути стягнення з Держбюджету збитків, наприклад, за невідшкодовану вартість електроенергії за "зеленим" тарифом або ж за несвоєчасно сплачені кошти для виробників електроенергії з ВДЕ, тощо. Також впровадження даних норм може спричинити репутаційні втрати для іміджу України як ненадійної юрисдикції для іноземних інвесторів та поставити під загрозу подальшу роботу щодо залучення іноземних інвесторів та інвестицій до України", - наголошують в ЄБА.



А також закликали народних депутатів провести консультації з Європейською Комісією щодо сумісності законопроєкту з положеннями ЄС у сфері функціонування ринку електроенергії, а також із Енергетичним співтовариством з відповідним залученням бізнесу, як це передбачено взятими Україною зобов’язаннями.



Нагадаємо, раніше Європейсько-Українське енергетичне агентство в своїй заяві зазначило, що у разі прийняття законопроєкту "Про внесення зміни до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонуються ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, інвестори будуть ініціювати провадження проти держави Україна в міжнародних арбітражних судах.



Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV 4 листопада заявив, що влада не планує змінювати "зелений" тариф і шукає можливість знайти прийнятне для всіх сторін рішення.