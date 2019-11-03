Винні у смерті Гандзюк незабаром будуть притягнуті до відповідальності, - СБУ

Заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) Богдан Тиводар заявив, що є підстави вважати, що винних у смерті виконувачки обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк незабаром буде притягнуто до відповідальності.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

Тиводар під час брифінгу повідомив, що зараз у справі про вбивство Гандзюк відкрито 5 кримінальних проваджень.

"Завдяки застосованим заходам, зараз у загалом п'ятьох кримінальних провадженнях є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всіх винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - сказав він.

Крім того, Тиводар повідомив, що 30 жовтня Генеральна прокуратура (ГПУ) передала СБУ кримінальне провадження про службову недбалість при розслідували вбивства Гандзюк поліцією.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно працівників Головного управління Національної поліції у Херсонській області через недбалість при розслідуванні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні від отриманих ран.