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31 жовтня 2019, четвер, 13:06 33
Інтернет і IT 2019-10-31T15:15:02+02:00
Українські Новини
Кінець епохи: "Укртелеком" припинить обслуговування таксофонів з лютого

Кінець епохи: "Укртелеком" припинить обслуговування таксофонів з лютого

Укртелеком, Таксофон, телекомунікації
Таксофон. Фото: pixabay
Таксофон. Фото: pixabay

Телекомунікаційний оператор "Укртелеком" вирішив з 1 лютого 2020 року припинити обслуговування таксофонів після того, як припинив підключати домашні радіоточки.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись популярні послуги таксофонів. Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тис. хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже в 2019 році - менше ніж 380 тис. хвилин. Це в рази менше, що цілком зрозуміло. В зв'язку з доступністю сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, месенджери тощо), послуги таксофонів втратили соціальну значущість. На сьогодні мережа налічує близько 4 800 таксофонів, практично всі вони розміщені в містах. В середньому щодня з одного таксофона відбувається тільки близько 2,5 хвилин розмов", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що обладнання, яке використовується на таксофонної мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, що викликає складнощі з експлуатацією, при цьому послуга таксофонів є збитковою.

Крім того, останнім часом до компанії були неодноразові звернення від різних структур і організацій із розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою "Укртелекомом" орендної плати за їхнє розміщення.

З огляду на все це, "Укртелеком" прийняв рішення про припинення з 1 лютого 2020 року про надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, що надається з таксофонів.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня 2014 стали безкоштовними дзвінки з таксофонів на місцеві номери. "Укртелеком" готовий інвестувати 2,8 млрд гривень в інтернетизацію сіл.

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