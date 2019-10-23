На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів

На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинн

Претендент на посаду нового голови Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов є легальним мультимільйонером, отримує доходи від цілого ряду компаній на Кіпрі і в Австрії, а також володіє багатою колекцією дорогих годинників, книг і картин. Про це сказано в декларації Чернишова, яку вкиївська оін подав до Національного агентства з протидії корупції.

Зокрема, за даними декларації, Чернишов володіє годинами Rolex, Patek Philippe Nautilus, Patek Philippe, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne (3 шт.), Panerai, золотими запонками Patek Philippe, а також кількома настінними і підлоговими годинниками. Також колекцією дорогих ювелірних виробів виробництва Van Cleef&Arpels, Cartier і Tiffany задекларувала дружина Чернишова Світлана. Крім того, сім'я володіє колекцією живопису ХХ століття у 30 одиниць, колекційним виданням Бібліотеки великих письменників видавництва Брокгауза і Ефрона на 20 томів, і Енциклопедичним словником цього ж видавництва на 85 томів.

У гаражі у сім'ї Range Rover Autobiography 2018 року випуску, ще один Range Rover, Mercedes-Benz S 500 4MATIC і Skoda Octavia 2010 року.

Чернишов володіє 50% акцій ТОВ "Блум Девелопмент", 100% в ТОВ "АМ Пропертті груп", 100% в кіпрській компанії "Корнікуларіус Лімітед" і 100% в компанії "Фешн Рітейл ЛТД" з реєстрацією на Британських Віргінських островах (БВО).

Він також є бенефіціаром ТОВ "МСБ Фінанс", "Стендінг Ассетс С.А." (БВО), кіпрської Galinero Holdings Limited і австрійської "ВіАй2 Партнерс ГмбХ".

Від "ВіАй2 Партнерс" Чернишов отримав в 2018 році 2,3 млн грн., ще 23,7 млн ​​грн. він виручив від продажу цінних паперів. Потенційний губернатор задекларував на рахунках в банках Австрії 89 тис. євро, в Україні - близько 300 тис. грн. В готівкці родина тримає 865 тис. доларів США, близько 6,2 млн грн. вони позичили третім особам, з яких 1,2 млн грн. отримала в якості позики компанія Чернишова "АМ Пропертті груп".

Раніше Чернишов тривалий час очолював концерн "Авек холдинг" харківського бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя!".

Нагадаємо, що за словами такого, що подав у відставку глави Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, його зарплата на посаді становила 18 тис. грн.