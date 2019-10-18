"Єврооптимісти" закликали нардепів заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Верховна Рада України має скасувати своє рішення щодо імпорту електроенергії з Російської Федерації (РФ) та Білорусі через загрозу євроінтеграції України та відміни міжнародних санкцій проти РФ.

Про це йдеться в заяві об’єднання "Єврооптимісти", що розміщена на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Об’єднання "Єврооптимісти" зазначило, що імпорт електроенергії з РФ та країн СНД в Україну несе в собі низку економічних, політичних та безпекових ризиків. Зокрема, порушує зобов’язання України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

"Порушення євроінтеграційних зобов’язань України в частині енергетики, а саме, інтеграція об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) до загальноєвропейської енергосистеми ENTSOE передбачена угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Прямі двосторонні договори з РФ гальмуватимуть процес від’єднання від РФ та Білорусії та інтеграції з ринками ЄС. Та більше, перед внесенням відповідних змін до закону, повинні були пройти консультації з ЄС", - йдеться в заяві.

"Єврооптимісти" наголошують, що імпорт з РФ може призвести до відміни міжнародних санкцій проти країни-агресора. "Рішення закуповувати електроенергію в РФ за заниженими цінами в осіб, які знаходяться під дією санкцій США, може стати підставою для послаблення або скасування санкцій стосовно РФ", - зазначається в заяві.

А також звернули увагу на загрозу енергетичній безпеці України, якщо ми не від’єднаємось від мережі РФ та Білорусі.

"Єврооптимісти" закликають ВРУ скасувати рішення щодо імпорту електроенергії з РФ як таке, що носить в собі загрози енергетичній безпеці держави, підриває довіру країн – партнерів та ЄС", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 18 вересня Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який була пролобійована правка - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Андрія Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Україна з 2015 року не імпортувала електроенергію з РФ. 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Раніше народний депутат України, колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сєчін перебуває під санкціями США через анексію Криму. Та наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.