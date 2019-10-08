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  • Державний бюджет втратить 8 млрд гривень через "правки Холодова", - Воротін
08 жовтня 2019, вівторок, 13:48 381
Політика 2019-10-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Державний бюджет втратить 8 млрд гривень через "правки Холодова", - Воротін

Державний бюджет втратить 8 млрд гривень через "правки Холодова", - Воротін

Поправка народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського в законопроект №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів, запропонована 3 жовтня на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі. Закон був прийнятий у другому і остаточному читанні 4 жовтня на засіданні ВРУ - через це держбюджет України може недоотримати до 8 млрд грн в рік. Про це заявив в коментарі виданню Gazeta.ua професор Київського національного університету імені Шевченка Валерій Воротін.

"У разі прийняття "тютюнової" поправки в законопроект про єдиний рахунку для сплати податків і зборів ціни на сигарети можуть вирости на 7-10 грн за пачку. Показово, що поправка стосується лише сигарет, для інших видів тютюнової продукції обмежень по вартості немає", - зазначив Валерій Воротін.

"При цьому дані гроші підуть не до держбюджету, а в кишеню ряду структур. Серед них - учасники оптово-роздрібного ринку називають компанію "Т-Кіоск", близьку до народного депутата Андрія Холодова", - пише Gazeta.ua.

"Ми спостерігаємо досить жорстку спробу народних депутатів перерозподілити фінансові потоки на ринку на користь одного-двох великих гравців оптово-роздрібного ринку. До речі, компанія одного з заступників голови даного комітету працює на даному ринку", - пояснив Воротін.

"Серед виробників тютюнового ринку дана поправка може бути вигідна хіба що Львівській тютюновій фабриці, яка, як вона декларує, виробляє сигарили", - заявив він.

Нагадаємо: компанія British American Tobacco (BAT) з 2020 року переносить регіональний центр з Києва до Румунії, а український офіс буде включений в інший регіон. Київський офіс BAT повідомив, що рішення обумовлене, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.

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