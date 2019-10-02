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02 жовтня 2019, середа, 22:48 13
Події 2019-10-02T22:59:11+03:00
Українські Новини
У Полтавській області поліцейську на службі на смерть збив мікроавтобус

У Полтавській області поліцейську на службі на смерть збив мікроавтобус

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що в Полтавській області патрульну поліцейську при виконанні службових обов'язків на смерть збив автомобіль Mercedes Sprinter. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, повідомляється, що патрульна Марина Фетч заступила на чергування на дорожню станцію патрульної поліції в місті Лубни на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський.

"Близько шістнадцятої години на посаді патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був в орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував. В результаті нетривалого переслідування патрульним вдалося зупинити його приблизно в чотирьох кілометрах від дорожньої станції", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що під час перевірки у водія в салоні авто виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat і оформлення адмінматеріалів Марина Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб привернути його водія свідком у справі.

В цей час інший мікроавтобус Mercedes Sprinter рухався по автодорозі, його водій не виконав безпечного швидкісного режиму, скоїв наїзд на патрульну і зіткнувся з зупиненим на узбіччі мікроавтобусом. Патрульна померла на місці. Зараз розслідуються усі обставини цієї ДТП.

Загибла в ДТП патрульна Марина Фітч. Фото: НацполицияЗагибла в ДТП патрульна Марина Фітч. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну, загинула дівчина.

Раніше під Полтавою Volkswagen наїхав на відбійник з металу і перекинувся: 4 загиблих.

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