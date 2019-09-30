ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна

Територіальне управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне виробництво про можливі правопорушення голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) Миколи Чечоткіна.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



Кримінальне провадження розслідується за ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу. У рамках справи була зроблена спроба через суд зобов'язати ДБР невідкладно вручити Чечоткіну повідомлення про підозру, ініціювати відсторонення його від посади та арешт 1,7 млн гривень на банківських рахунках ДержНС.



Разом з тим Печерський районний та київський апеляційний суди відмовилися зобов'язати ДБР виконувати зазначені дії.



Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) почало повну перевірку електронних декларацій голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.



Раніше до Дня пожежної охорони Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала ефектні фото роботи українських рятувальників.