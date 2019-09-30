ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна

Територіальне управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне виробництво про можливі правопорушення голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) Миколи Чечоткіна.Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.Кримінальне провадження розслідується за ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу. У рамках справи була зроблена спроба через суд зобов'язати ДБР невідкладно вручити Чечоткіну повідомлення про підозру, ініціювати відсторонення його від посади та арешт 1,7 млн гривень на банківських рахунках ДержНС.Разом з тим Печерський районний та київський апеляційний суди відмовилися зобов'язати ДБР виконувати зазначені дії.Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) почало повну перевірку електронних декларацій голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна.Раніше до Дня пожежної охорони Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала ефектні фото роботи українських рятувальників.