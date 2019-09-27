Дівчина, що запустила рух #MeToo, збрехала про домагання і повинна заплатити 20 тисяч євро

Сандру Мюллер, що почала у Франції кампанію проти сексуальних домагань слідом за флешмобом #MeToo, визнали винною в наклепі. Вона безпідставно звинуватила в домаганнях Еріка Бріона, колишнього гендиректора французького телеканалу Equidia, повідомляє Тjournal з посиланням на BBC.

У жовтні 2017 року Мюллер написала в соцмережах пост про Бріоне і закликом ділитися історіями про домагання на роботі. Згодом з'ясувалося, що Бріон ніколи не працював разом з Мюллер і, відповідно, не міг домагатися до неї з використанням службового становища. За його словами, якийсь час він фліртував з нею, однак, не домігшись взаємності, вибачився і більше їй не докучав.

Суд постановив, що Мюллер повинна виплатити Бріону 20 тисяч євро. Це — компенсація моральної шкоди, а також втрачених гонорарів, оскільки після звинувачень у нього були проблеми в професії. Сам Ерік Бріон назвав кампанію, запущену Мюллер, "нестримною машиною".

Як повідомляли Українські Новини, обвинувачений в згвалтуванні Вайнштейн в суді заявив про відсутність своєї провини і з нього зняли частину звинувачень.

Тим часом Роналду відповів на звинувачення в згвалтуванні.