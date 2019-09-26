Онука Єлизавети II зібралася заміж за бізнесмена, у якого вже є син

Британська принцеса Беатріс заручилася зі своїм бойфрендом Едуардо Мапелло Моцці після весілля своєї сестри Євгенії у минулому році. Про це заявили її батьки - герцог і герцогиня Йоркська, повідомляє "BBC Україна".\r\n31-річна Беатріс - онучка королеви Єлизавети II. Вона є дев'ятою в черзі на британський престол. Заручини відбулися в Італії. Шлюб запланований на наступний рік.\r\n\r\n"Ми обидва дуже раді відправитися в цю життєву пригоду. У нас стільки спільних інтересів і цінностей, і ми знаємо, що це буде підтримувати нас у майбутньому - у всі ці роки, сповнені кохання і щастя", - йдеться в заяві пари.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБеатріс і Едуардо зустрічаються вже близько двох років. На публіці їх бачили лише кілька разів. Все розвивавалося досить швидко.\r\nПринцеса Беатріс з нареченим. Фото: princesseugenie\/Instagram\r\nЗа його словами, Мапелло Моцци - заможний бізнесмен, має сина від попередніх стосунків. Він - директор Banda, фірми, що займається нерухомістю. В минулому році вийшла заміж сестра Беатріс - принцеса Євгенія.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, принцеса Беатріс розсікла мечем щоку популярному співакові під час посвячення в лицарі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Forbes повідомив про зарплаті британської принцеси після хакерської атаки.