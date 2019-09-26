Онука Єлизавети II зібралася заміж за бізнесмена, у якого вже є син

Британська принцеса Беатріс заручилася зі своїм бойфрендом Едуардо Мапелло Моцці після весілля своєї сестри Євгенії у минулому році. Про це заявили її батьки - герцог і герцогиня Йоркська, повідомляє "BBC Україна".

31-річна Беатріс - онучка королеви Єлизавети II. Вона є дев'ятою в черзі на британський престол. Заручини відбулися в Італії. Шлюб запланований на наступний рік.

"Ми обидва дуже раді відправитися в цю життєву пригоду. У нас стільки спільних інтересів і цінностей, і ми знаємо, що це буде підтримувати нас у майбутньому - у всі ці роки, сповнені кохання і щастя", - йдеться в заяві пари.

Беатріс і Едуардо зустрічаються вже близько двох років. На публіці їх бачили лише кілька разів. Все розвивавалося досить швидко.

Принцеса Беатріс з нареченим. Фото: princesseugenie/Instagram

За його словами, Мапелло Моцци - заможний бізнесмен, має сина від попередніх стосунків. Він - директор Banda, фірми, що займається нерухомістю. В минулому році вийшла заміж сестра Беатріс - принцеса Євгенія.

Як повідомляли Українські Новини, принцеса Беатріс розсікла мечем щоку популярному співакові під час посвячення в лицарі.

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