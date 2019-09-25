Зеленський пропонував Трампу прилетіти в Україну на одному президентському літаку

Президент Володимир Зеленський запропонував Президенту США Дональду Трампу прилетіти в Україну на одному президентському літаку - або українському або американському.

Про це йдеться в розміщеному в середу на сайті Білого дому стенограмі телефонної розмови Трампа з Зеленським від 25 липня, передають Українські Новини.

Після обговорення можливості зустрічі в Польщі 1 вересня Зеленський сказав Трампу, що запрошує відвідати Україну і вони можуть це зробити відразу після польської зустрічі.

"Я буду дуже щасливий приїхати і буду радий побачитися з вашою персоною і я також запрошую вас відвідати Україну і приїхати в Київ — дуже красиве місто. У нас гарна країна, яка для вас завжди відкрита. Я вірю, що 1 вересня ми будемо у Польщі і ми зможемо зустрітися там, я сподіваюся. Після чого поїхати в Україну. Це дуже хороша ідея. Ми зможемо або взяти мій літак і відправитися на ньому на Україну, або ми можемо взяти ваш, який, ймовірно, набагато краще мого", - сказав Зеленський.

Трамп відповів ухильно: "Добре, ми зможемо вирішити це. Я сподіваюся побачити вас у Вашингтоні і, бути може, в Польщі, тому що я думаю ми вирушимо туди в цей час".

Подібні візити глав держав в одному літаку вкрай рідкісні в світовій практиці, а Президент США ніколи не користується чужим літаком для своїх поїздок.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає Трампа політичним вчителем.

Раніше Зеленський пообіцяв Трампу розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина Байдена.