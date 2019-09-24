Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу"

Голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України, депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова на бізнес-форумі національної бізнес-коаліції, який відбувся в Києві 23 вересня, заявила про намір "дискримінувати найманих працівників". Відео з виступом Третьякової було опубліковано в соцмережі Facebook.\r\nТак, Третьякова зазначила, що соціальний комітет вносить свій внесок в економічний розвиток.\r\n"Ми вже заблокували Тріумфальний похід Трудового Кодексу, прийнятого в першому читанні, щоб розблокувати внесення свого проекту Трудового Кодексу", - заявила Третьякова.\r\nТакож Третьякова заявила, що через півтора-два місяці з'явиться дуже ліберальний для роботодавця Трудовий кодекс.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ми будемо намагатися створити для вас, для бізнесу, дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця саме для того, щоб ви створювали таких робочих місць більше в країні. Хочемо, щоб ви мільйон створили таких робочих місць протягом п'яти років. Але це означає, що ми будемо трохи наїжджати на права і дискримінувати найманого працівника", - зазначила Третьякова.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, збільшено відпустку і список причин для звільнення: 7 головних змін проекту нового трудового кодексу.\r\nТакож в Україні хочуть ввести термін "роботодавець" і визначити критерії для оформлення трудовго договору.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n