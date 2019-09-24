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24 вересня 2019, вівторок, 16:51 29
Верховна Рада і партії 2019-09-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу"

Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу"

Голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України, депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова на бізнес-форумі національної бізнес-коаліції, який відбувся в Києві 23 вересня, заявила про намір "дискримінувати найманих працівників". Відео з виступом Третьякової було опубліковано в соцмережі Facebook.

Так, Третьякова зазначила, що соціальний комітет вносить свій внесок в економічний розвиток.

"Ми вже заблокували Тріумфальний похід Трудового Кодексу, прийнятого в першому читанні, щоб розблокувати внесення свого проекту Трудового Кодексу", - заявила Третьякова.

Також Третьякова заявила, що через півтора-два місяці з'явиться дуже ліберальний для роботодавця Трудовий кодекс.

"Ми будемо намагатися створити для вас, для бізнесу, дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця саме для того, щоб ви створювали таких робочих місць більше в країні. Хочемо, щоб ви мільйон створили таких робочих місць протягом п'яти років. Але це означає, що ми будемо трохи наїжджати на права і дискримінувати найманого працівника", - зазначила Третьякова.

Як повідомляли Українські Новини, збільшено відпустку і список причин для звільнення: 7 головних змін проекту нового трудового кодексу.

Також в Україні хочуть ввести термін "роботодавець" і визначити критерії для оформлення трудовго договору.

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