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20 вересня 2019, пʼятниця, 10:58 267
Економіка 2019-09-20T11:30:03+03:00
Українські Новини
Україна потребує перезавантаження економіки, а не пресинг підприємців, - Чернишов

Україна потребує перезавантаження економіки, а не пресинг підприємців, - Чернишов

Введення реєстраторів розрахункових операцій для ФОП на сьогодні не є таким нагальним питанням. В першу чергу Україні слід зайнятися перезавантаженням економіки, зокрема, створення єдиних рівних умов для бізнесу, запровадження прозорих правил оподаткування, а також зменшення рівня корупції.

Таку думку висловив засновник інвестиційної компанії VI2 Partners і голова Наглядової ради Українського клубу нерухомості Олексій Чернишов, коментуючи ухвалені парламентом в першому читанні законопроекти №1053-1 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг".

"Запровадження реєстраторів розрахункових операцій для ФОП на сьогодні не є таким нагальним питанням. В першу чергу, ми повинні бути більше занепокоєні розвитком підприємництва в країні, ніж фіскалізацією цього процесу. Необхідно створити передумови для його безперешкодного зростання, а не ще більше тиснути на малий бізнес. На даний момент пропорція ФОП відносно розміру економіки незмінна. І процес запровадження так званих "касових апаратів" був би актуальним, якщо б він продемонструвала якесь зростання", - відзначає Чернишов.

На його думку, зараз важливо зробити перезавантаження економіки і прозорими процеси оподаткування.

"Я б починав з перезапуску економіки, зміни системи оподаткування, зробивши її більш прозорою. Таким чином, ми б змогли простимулювати ФОП бути відкритими у веденні розрахункових операцій. У нас в країні проблема не вставках оподаткування, а в нерівних умовах бізнесу. Наприклад, у той час як один підприємець сумлінно платить всі податки, інший домовляється з податковою, а третій — комбінує одне з іншим", - зазначає експерт.

При цьому Чернишов підтримує передбачуване (прийнятими законопроектами - ред) використання фіскальних інструментів для особливої групи ФОП.

"Це абсолютно виправдано, оскільки мова йде в першу чергу про фізосіб, що працюють в таких галузях, як ювелірний, ресторанний бізнес, продаж електроніки. Дійсно, коли підприємець використовує ФОП щоб уникнути оподаткування, а насправді його торгова точка приносить дохід, який можна порівняти з однорічним ФОП — це нікуди не годиться і з таким необхідно боротися. Але бути гранично обережними і не вставляти палиці в колеса реальним ФОП, адже вони — основа економіки. Малий середній бізнес у розвинених країнах складає значну частину ВВП, тому наше завдання-підтримувати умови для його розвитку", - зазначає Чернишов.

На думку експерта, завдання Кабміну створити умови, які будуть стимулювати розвиток ФОП.

"Потрібно, перш за все, думати про зниження пресингу з боку різних контролюючих органів", - резюмував він.
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