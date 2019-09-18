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18 вересня 2019, середа, 10:28 284
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Суд заарештував землю під РК "Синергія Сіті" в Ірпені, - ЗМІ

Суд заарештував землю під РК "Синергія Сіті" в Ірпені, - ЗМІ

Ще один проект екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка виявився провальним. Землю, яку відписали Ігорю Оверку, відомому підряднику Карплюка, на будівництво найбільшого в Ірпені житлового комлексу заарештували. Рішення про арешт винесла суддя Світлана Оладько від 14 вересня 2019 року.

Під арешт підпадають шість земельних ділянок загальною площею понад 29 гектарів, на яких і повинен був розташуватися ЖК "Синергія Сіті", повідомляє "КП в Україні".

Рішення було винесено в рамках кримінального провадження №420191112400000604 від 4 вересня 2019 року, відкритого Києво-Святошинської місцевою прокуратурою Київської області за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).  Арешт передбачає.   що  власникам земельних  ділянок  заборонено будь-яким  чином  розпоряджатися  земельними  ділянками.

Раніше повідомлялося, що

прокуратура Києво-Святошинського  району вимагає визнати прийнятий  у 2018   році  новий  Генплан Ірпеня,   який  передбачає  незаконну  зміну цільового призначення  земель, протиправним. Зокрема, встановлено, що Ірпінською міською радою 19 грудня 2018 року прийнято рішення №4574-62-VII “Про затвердження містобудівної документації – оновленого Генерального плану міста Ірпінь”, яке суперечить інтересам Ірпінської територіальної громади і прийняте без урахування державних, громадських і приватних інтересів.

Саме в рамках нового прийняття Генплану і відбувається будівництво ЖК "Синергія Сіті".

Прокуратура подала позовну заяву в інтересах держави в Ірпінську міська рада про визнання протиправним та скасування вищевказаного рішення, а також визнання протиправними дій органу місцевого самоврядування. В рамках розгляду цієї заяви ділянка і була заарештована.

У ЗМІ повідомляється, що незаконно побудовані будинки ЖК "Синергія Сіті" можуть бути знесені, або націоналізовані в рахунок погашення боргів з податків, пайових внесків у розвиток інфраструктури, а також шкоди, заподіяної екології міста.

"Ми заздалегідь приносимо співчуття інвесторам і порядним людям, які на останні гроші купили квартири в цих будинках, вас попереджали кілька років, що таке може бути. Ви, на жаль, нас не чули. Другий варіант - розглядається питання знесення недобудованих будинків. І третій варіант - націоналізація в рахунок виставлених боргів зі знищення екології, природних ресурсів, податків, пайової участі, яка, природно, не оплачувалося", - повідомив радник міністра МВС Армен Согомонян.

Швидше за все, цей комплекс ризикує повторити долю ЖК "Благодатний" скандального забудовника Ігоря Вишнякова, який обдурив тисячі сімей і залишив їх без даху над головою. Цікавий факт, що раніше Карплюк всіляко підтримував і рекомендував Вишнякова як надійного забудовника і закликав жителів Ірпеня інвестувати кошти саме в його будівельну компанію. Зараз ситуація повторюється і з Оверком. Він завжди був кишеньковим підрядником Карплюка і виконував всі доручення партії "Нові обличчя".

Що рекомендують юристи?

Юристи в таких випадках рекомендують інвесторам, які вже вклали гроші в проект ЖК "Синергія Сіті", невідкладно звернутися до відділу продажів і ініціювати розірвання договору, поки компанія-забудовник не встигла вивести кошти і оголосити про банкрутство. Крім того, інвесторам рекомендується подавати індивідуальні скарги про шахрайство з боку забудовника, оскільки про незаконність генерального плану та можливості настання кримінальної відповідальності за незаконну забудову компанії і її топ-менеджменту було відомо заздалегідь.

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