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13 вересня 2019, пʼятниця, 10:54 317
Політика 2019-09-13T11:15:01+03:00
Українські Новини
Влада легалізує Коломойського в енергетиці, – екс-глава НКРЕКП

Влада легалізує Коломойського в енергетиці, – екс-глава НКРЕКП

Влада легалізує бізнесмена Ігоря Коломойського в енергетиці, де корупційні схеми олігарха правоохоронні органи не помічають. Про це написав екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зустріч президента з олігархом, на якій обговорювали питання енергетики.

"Не розумію, чому традиційно на нараду з енергетики не запросили Директора НАБУ Ситника і Главу САП Холодницького. Адже раніше вони були присутні на фотозвітах... Можливо ключ у тому, що зловживання Коломойського в енергетиці, наприклад доведення до банкрутства Центренерго в цьому році, не помітні для НАБУ і САП? Керівництво країни також не озвучує позицію", - написав Вовк.

Екс-глава НКРЕКП зазначає, що антикорупційні органи і раніше закривали очі на зловживання з боку Коломойського.

"Бездіяльністю НАБУ і САП стосовно діянь Коломойського нікого не здивувати - багаторічний податковий борг Укрнафти (вважай борг перед бюджетом) у розмірі вже 15.8 млрд грн на серпень 2019 року, викликаний вимиванням коштів на пов'язані з Коломойським компанії "Роги і копита", вже 4-ий рік припадає пилом у НАБУ і САП", - написав Вовк.

На його думку, відсутність реакції НАБУ і САП на корупційні схеми Коломойського в "Центрэенерго" пов'язана з готовністю влади легалізувати олігарха у сфері енергетики. "Скільки має пройти часу, щоб з'явилися відповіді на питання: Які теми обговорював Коломойський на цій зустрічі? Почне НАБУ хоча б формальне розслідування за Центренерго. ...Поки проглядається тільки легалізація Коломойського в енергетиці", - вважає Вовк.

Нагадаємо, раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк попереджав, що зловживання на користь Коломойського в "Центренерго", яких не помічає НАБУ і САП, призведуть до банкрутства держпідприємства.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля за 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам +", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський.
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