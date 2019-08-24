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24 серпня 2019, субота, 12:01 349
Політика 2019-08-24T13:30:02+03:00
Українські Новини
Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу

Мінфін і МВС будуть боротися з ухиленням від сплати роздрібного акцизу

Міністерство фінансів і Міністерство внутрішніх справ України посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів, у тому числі з контрабандою сигарет і з ухиленням від сплати 5-процентного акцизного збору при продажу сигарет на внутрішньому ринку.

Про це повідомили міністр фінансів Оксана Маркарова і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС.

"Я думаю, що цю ситуацію ми не відпустимо, я кажу це на камери... Ринок контрабанди сигарет, контрафактних виробництв – ми покладемо цьому кінець", - заявив Аваков.

Оксана Маркарова зазначила, що за даними Державної фіскальної служби, близько 40% обігу в деяких категоріях тютюнових виробів знаходяться в тіні.

"Тому Мінфін розробив низку законопроектів щодо протидії ринку незаконного обігу тютюнової продукції", - повідомила вона.

За даними МВС, через сіру схему з ухилення від сплати 5% акцизного збору при реалізації тютюнових виробів, яку викрили правоохоронці, збитки державного і місцевих бюджетів становили близько 2,5 млрд грн.

Заступник голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець пояснив, що підприємства не відображають у звітності сигарети, продані за готівку, а замість цього записують туди інші групи товарів. Купранець повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешт на рахунки 52 таких бізнес-структур на загальну суму понад 1 млрд грн.
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