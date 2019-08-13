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  • Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ
13 серпня 2019, вівторок, 14:17 425
Економіка 2019-08-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ

Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ

Обидва співробітника ДТЕК, яким НАБУ адресувало підозри, добровільно і своєчасно повернулися в Україну, перервавши планову відпустку, для участі в процесуальних діях НАБУ. Про це повідомляється на сайті компанії ДТЕК.

"Сьогодні обидва співробітники знаходяться в Києві і готові до повної співпраці з досудовим слідством. Відкритість і готовність до співпраці з НАБУ співробітників ДТЕК свідчить про законність їх дій і необґрунтованість звинувачень на їхню адресу", - повідомили в компанії.

У ДТЕК підкреслили, що виключають будь-які незаконні дії своїх співробітників, яким НАБУ оголосило про підозру, і заявили про готовність вжити заходів для захисту їх честі та репутації. А також пообіцяли максимально сприяти встановленню істини.

"Енергетична компанія ДТЕК веде бізнес виключно в правовому полі. Ми готові всебічно сприяти встановленню істини, надати результати експертиз і висновків міжнародних аудиторських компаній. Ці документи доводять необґрунтованість висунутих проти наших співробітників звинувачень", - заявили в компанії.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова та повідомили про підозру 6 особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких два менеджера компанії ДТЕК.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявила раніше, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн, оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення. Крім того, вона підкреслювала, що для розрахунку ціни на газ діє аналогічна "Роттердам+" формула - "Дюссельдорф+", ціни на паливо закладаються в тариф згідно з імпортним паритетом - відповідно до світових біржовими цінами.

3 березня 2016 була прийнята постанова №289, в якій була затверджена нова методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +"). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію базувалась на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам+" припинилася.

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