Комітет кредиторів зобов'язав "Центренерго" погоджувати всі істотні угоди

Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії "Центренерго" на своєму сьогоднішньому засіданні погодив на посаду керівника санацією підприємства нині діючого арбітражного керуючого Євгена Луговського, а також зобов'язав погоджувати з комітетом всі істотні угоди.

Про це Українським Новинам повідомив один з учасників засідання, наголосивши, що однією з причин введених обмежень послужила отримана інформація про катастрофічний фінансово господарський стан підприємства.

Прибулі на засідання три представники Фонду державного майна клопотали про перенесення засідання. У чому більшістю голосів їм було відмовлено.

Внаслідок, було прийнято рішення, що пропонують арбітражному керуючому узгоджувати укладання всіх угод з комітетом кредиторів, оскільки за фактами вже існуючих кримінальних проваджень про розкрадання коштів державної компанії на суму майже в $700 мільйонів порушено низку кримінальних справ.

Під час засідання кредитори зазначили, що явно прибуткова компанія "Центренерго", отримувала доходи за формулою тарифоутворення "Роттердам+" і в 2017 році відбила в офіційній звітності чистий прибуток в сумі 2,6 млрд грн, в останні час демонструє щомісячні збитки в сотні мільйонів. Станом на 01.07.2019 сума збитків становила 1,2 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, Комітет кредиторів енергогенеруючої компанії "Центренерго" в кінці травня вирішив почати санацію підприємства. Один з кредиторів заявив під час засідання, що у нього є інформація про розкрадання на підприємстві.

У травні спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливу причетність колишнього Президента Петра Порошенка до корупції в енергогенеруючій компанії "Центренерго" за зверненням екс-депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова.

У заяві зазначалося, що посадові особи і члени спостережної ради "Центренерго" спільно з посадовими особами ФДМ і низкою посадових осіб органів держвлади, використовуючи свої службові повноваження і статус, розподілили ключові посади в органах правління і спостережної ради "Центренерго" з метою розкрадання коштів компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі.

Заявник стверджував, що дії зазначеної групи осіб координувалися депутатом Верховної Ради, першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенком та колишнім Президентом Петром Порошенком.

Також посадові особи "Центренерго" підозрюються в закупівлі вугілля за завищеною вартістю, в тому числі використовуючи фіктивні підприємства.

Захист Порошенка в свою чергу вимагав відкрити справу проти Крючкова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія, за попередніми даними, скоротила чистий прибуток в 3,8 разу, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн ​​гривень.

До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.

Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни і єдиною в Україні державної енергогенеруючою компанією. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії становить близько 8%.